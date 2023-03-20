20 марта 2023

Пермяков предупредили о гололедице и сильном ветре

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода. Тюмень, рекламный щит, сильный ветер
По данным МЧС, порывы ветра могут достигать 17 м/с Фото:

В Пермском крае в ближайшие сутки прогнозируется сильный ветер. Кроме того, на дорогах ожидается гололедица, предупреждают в ГУ МЧС по региону.

«С 21 по 22 марта в Пермском крае прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления — ночью и утром на дорогах гололедица, днем порывы ветра до 17 м/с», — сообщает ведомство в соцсетях. Такая погода может привести к обрыву линий электропередач, ДТП, сходу снега и льда с крыш.

В МЧС советуют не парковать машины рядом с ЛЭП, деревьями и рекламными щитами. Как водителям, так и пешеходам нужно соблюдать осторожность.

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В Пермском крае в ближайшие сутки прогнозируется сильный ветер. Кроме того, на дорогах ожидается гололедица, предупреждают в ГУ МЧС по региону. «С 21 по 22 марта в Пермском крае прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления — ночью и утром на дорогах гололедица, днем порывы ветра до 17 м/с», — сообщает ведомство в соцсетях. Такая погода может привести к обрыву линий электропередач, ДТП, сходу снега и льда с крыш. В МЧС советуют не парковать машины рядом с ЛЭП, деревьями и рекламными щитами. Как водителям, так и пешеходам нужно соблюдать осторожность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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