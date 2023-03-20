Пермяков предупредили о гололедице и сильном ветре

По данным МЧС, порывы ветра могут достигать 17 м/с
В Пермском крае в ближайшие сутки прогнозируется сильный ветер. Кроме того, на дорогах ожидается гололедица, предупреждают в ГУ МЧС по региону.
«С 21 по 22 марта в Пермском крае прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления — ночью и утром на дорогах гололедица, днем порывы ветра до 17 м/с», — сообщает ведомство в соцсетях. Такая погода может привести к обрыву линий электропередач, ДТП, сходу снега и льда с крыш.
В МЧС советуют не парковать машины рядом с ЛЭП, деревьями и рекламными щитами. Как водителям, так и пешеходам нужно соблюдать осторожность.
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