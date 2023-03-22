Оттепель привела к потопам в тюменских дворах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за теплой погоды в тюменских дворах растаял снег и появились огромные лужи. Об этом URA.RU рассказали горожане. В администрации Тюмени агентству сообщили, что над ликвидацией «потопов» работают подрядные организации, работающие с управами.

«У нас во дворе была огромная куча снега. Как только потеплело, на ее месте появилась огромная лужа. Приходится делать огромный крюк, чтобы ее обойти и не промочить ноги. В соседних дворах — та же история. Начались настоящие потопы», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени, проживающая в доме по улице Щербакова.

В городской администрации URA.RU рассказали о том, что убирать лужи должны подрядные организации, заключившие соответствующий контракт с управами Тюмени. «Такие жалобы поступают, и они отрабатываются подрядчиками управ», — рассказали агентству в пресс-службе горадминистрации.

Там добавили, что пожаловаться на лужи во дворах можно через сайт «Тюмень — наш дом». Функционал портала позволяет прикрепить к обращению подтверждающие фотографии.