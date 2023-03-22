22 марта 2023

В Тюмени затопило дворы многоэтажек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выбоины на проезжей части. Курган, яма, яма дорога, выбоина в дороге, детская поликлиника, весна, лужа, выбоина
Оттепель привела к потопам в тюменских дворах Фото:

Из-за теплой погоды в тюменских дворах растаял снег и появились огромные лужи. Об этом URA.RU рассказали горожане. В администрации Тюмени агентству сообщили, что над ликвидацией «потопов» работают подрядные организации, работающие с управами.

«У нас во дворе была огромная куча снега. Как только потеплело, на ее месте появилась огромная лужа. Приходится делать огромный крюк, чтобы ее обойти и не промочить ноги. В соседних дворах — та же история. Начались настоящие потопы», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени, проживающая в доме по улице Щербакова.

В городской администрации URA.RU рассказали о том, что убирать лужи должны подрядные организации, заключившие соответствующий контракт с управами Тюмени. «Такие жалобы поступают, и они отрабатываются подрядчиками управ», — рассказали агентству в пресс-службе горадминистрации.

Там добавили, что пожаловаться на лужи во дворах можно через сайт «Тюмень — наш дом». Функционал портала позволяет прикрепить к обращению подтверждающие фотографии.

Пожаловаться на лужи во дворах можно через портал «Тюмень — наш дом»

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Из-за теплой погоды в тюменских дворах растаял снег и появились огромные лужи. Об этом URA.RU рассказали горожане. В администрации Тюмени агентству сообщили, что над ликвидацией «потопов» работают подрядные организации, работающие с управами. «У нас во дворе была огромная куча снега. Как только потеплело, на ее месте появилась огромная лужа. Приходится делать огромный крюк, чтобы ее обойти и не промочить ноги. В соседних дворах — та же история. Начались настоящие потопы», — сообщила URA.RU одна из жительниц Тюмени, проживающая в доме по улице Щербакова. В городской администрации URA.RU рассказали о том, что убирать лужи должны подрядные организации, заключившие соответствующий контракт с управами Тюмени. «Такие жалобы поступают, и они отрабатываются подрядчиками управ», — рассказали агентству в пресс-службе горадминистрации. Там добавили, что пожаловаться на лужи во дворах можно через сайт «Тюмень — наш дом». Функционал портала позволяет прикрепить к обращению подтверждающие фотографии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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