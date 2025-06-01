Тюменцы дважды за неделю обратились к президенту России Владимиру Путину. Причиной первого обращения стало желание инвалида отправиться добровольцем на СВО, так как в Тюмени ему не могут найти работу, а причиной второго — закрытие единственного роддома в селе Абатское. В то же время силовики задержали студентов, которые в апреле этого года пытались поджечь локомотив. Оперативники выяснили, что они действовали по указу украинских спецслужб, угрожавших уголовной ответственностью за финансирование ВСУ. URA.RU собрало главные новости Тюменской области за неделю с 26 мая по 1 июня.
Тюменцы обратились к Путину за помощью
Тюменец Андрей Романов, который в свои 52 года уже 13 лет является инвалидом из-за перенесенного инсульта, направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь ему попасть на СВО. Желание мужчины связано с тем, что он, несмотря на инвалидность, не хочет «быть иждивенцем на шее государства» и сидеть на пособиях, но в службе занятости за целый месяц ему предложили всего три вакансии, две из которых вовсе не подходят.
При этом, ожидания тюменца не завышены — он претендует на работу с зарплатой в 30 тысяч рублей. За плечами мужчины семь лет работы в должности редактора социальных сетей в СМИ, поэтому, так как ВС России состоят не только из строевых частей, он просит отправку на СВО в любом качестве, а также «активировать нерадивых чиновников выполнять свою работу».
Однако это не единственный случай обращения тюменцев к президенту за эту неделю. Помимо мужчины-инвалида, жалобу Путину направили акушеры села Абатское. Они просят разобраться с закрытием единственного в поселении роддома.
Врачи уверенны — из-за спада рождаемости и недоукомплектованности кадрами сельская акушерская служба рискует быть потеряна. Сейчас закрывается и их медучреждение, однако «селу не обойтись без стационарной акушерской службы».
ВСУ заставили тюменских студентов поджечь локомотив
МВД во взаимодействии с ФСБ России по Тюменской области задержали студентов, которые в апреле пытались поджечь локомотив в Тюмени в районе станции Войновка. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что молодые люди действовали по наводке украинских спецслужб. Мошенники общались с задержанными по телефону, угрожая уголовной ответственностью за финансирование ВСУ и склоняя собеседников к совершению поджогов, в том числе под предлогом проверки антитеррористической защищенности объектов.
В Тюменской области участились скандалы, связанные с участниками СВО
Несколько сотрудников тюменского санатория «Тараскуль» написали заявления об увольнении по собственному желанию. Это связано с тем, что некоторые участники СВО злоупотребляют алкогольными напитками во время прохождения реабилитации, тем самым грубо нарушая внутренний режим распорядка, сообщили инсайдеры URA.RU. Они пояснили, что пьяных в учреждении очень много и «не все ведут себя адекватно», при этом распитие спиртных напитков в санатории строго запрещено.
Еще один скандал связан с криминальными событиями. Участник трех боевых действий, ветеран СВО 57-летний Олег Белов, потерявший во время выполнения боевых задач свою левую руку, оказался избит тюменцем, который под руководством мужчины отрабатывал свою судимость. Помимо ударов кулаками, тюменец выкрикивал ужасные оскорбления в сторону всех участников боевых действий.
Через некоторое время сослуживцы избитого ветерана и сам ветеран решили поговорить с осужденным, так как он перестал ходить на отработку, однако он плюнул в лицо и пнул машину. После этого тюменец попытался скрыться, но его задержал один из сослуживцев, поэтому мужчина ударил его молотком в ребра и руку, а после выхватил нож и нанес удар уже им. Подробнее — в материале URA.RU.
В Тюменской области произошли громкие кадровые перестановки
Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин сложил полномочия и не будет претендовать на новый срок в этой должности. Он занимал этот пост последние пять лет, однако решил не продолжать свою деятельность, поблагодарил свою команду и ушел.
При этом, фактический срок полномочий Митрюшкина истек 25 мая. Выборы нового главы должны были пройти в ближайшее время, однако их пришлось отложить на месяц. Дело в том, что на конкурс было заявлено всего два кандидата — минимальное количество для проведения выборов — но с отказом Митрюшкина участвовать остался только один. Теперь выборы назначены на 23 июня.
В то же время в Тюменской области произошло и очень интересное назначение — бывший министр спорта и туризма Волгоградской области Сергей Попков стал новым главным тренером ФК «Тюмень». Также в разное время он возглавлял футбольные клубы в России, Латвии и Казахстане. Сейчас ему 61 год, он имеет высшую тренерскую лицензию «PRO-UEFA», ранее работал совместно с Леонидом Слуцким, Олегом Долматовым, Андреем Чернышовым.
В Тюменской области участились несчастные случаи
В поселке Боровском Тюменской области, 26 мая, девочка-подросток выпала из окна многоэтажки. В каком она сейчас находится состоянии — неизвестно.
Еще один несчастный случай произошел в областной столице на воде. Там из озера на Лесобазе вытащили женщину без сознания. Мужчины, которые и спасли тюменку, сразу начали делать искусственное дыхание. О состоянии пострадавшей ничего неизвестно.
Помимо этого, также в Тюмени, подозреваемый в сбыте наркотиков попытался сбежать из здания Управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД и выпрыгнул из окна. В результате инцидента мужчина умер.
Разрушительные природные явления угрожают Тюменской области
В Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областях, а также в ХМАО — Югре вырос риск возникновения лесных пожаров. Уточняется, что повышенный риск не означает неизбежного наступления чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами. В значительной степени вероятность возникновения ЧП зависит от того, насколько строго население соблюдает правила пожарной безопасности в лесных массивах и на прилегающих участках, а также от своевременного обнаружения и ликвидации возникающих очагов возгораний.
Однако помимо огня Тюменской области угрожает еще и вода. Так, в Тюмени затопило территорию первого городского пляжа на озере Круглое. Официально зону отдыха пока не открыли, точной даты нет, а в мэрии сообщили, что засыпать пляж песком не могут из-за подъема воды.
Тюменец 20 дней шел пешком из Екатеринбурга
Житель Ялуторовска Никита Андроников пропал 1 мая. Молодой человек был в бане с друзьями, но внезапно исчез. Родные, полиция и волонтеры искали его больше 20 дней, но в итоге он сам пришел домой — истощенный, грязный, но живой. Сейчас 27-летний парень восстанавливает здоровье, так как все эти 20 дней пешком добирался до Тюмени из Екатеринбурга. В качестве еды у него был прошлогодний лук с огородов, а в качестве ночлега — заброшенные дом. Подробнее об истории Никиты — в материале URA.RU.
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