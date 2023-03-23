Глава района в Перми отменил выходной для подчиненных из-за трагедии с гибелью женщины

24 марта 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Глава кировского района отправил своих подчиненных обследовать весь жилой фонд в районе Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Глава Кировского района Перми Михаил Борисов отменил выходной день для сотрудников администрации района после гибели женщины от упавшей глыбы льда. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» чиновник написал, что в субботу, 25 марта, его подчиненные отправятся обследовать «весь жилищный фонд Кировского района». «Завтра [25 марта] сотрудникам администрации объявлен рабочий день, будет осуществлен выход для обследования всего жилищного фонда Кировского района. По результатам проверки, будет представлен фотоотчет. В адрес управляющих компаний уже направлены письма обеспечить безопасность людей, вблизи домов, где возможен сход снега, наледи, сосулек с кровель», — сообщил в соцсети Борисов. Глава района также отметил, что ради безопасности жителей, все «нерадивые организации» должны быть исключены из управления многоквартирными домами. По словам Борисова, УК «Кристал», управляющая домом, с которого упал лед, в марте получала предостережения от сотрудников администрации из-за качества своей работы. В пятницу, 24 марта, в Перми погибла пенсионерка, на которую упал лед с крыши дома. Трагедия произошла по адресу Ушакова, 20. По факту случившегося краевое СУ СК возбудило уголовное дело. Власти Перми пообещали оказать необходимую помощь родственникам погибшей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Кировского района Перми Михаил Борисов отменил выходной день для сотрудников администрации района после гибели женщины от упавшей глыбы льда. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» чиновник написал, что в субботу, 25 марта, его подчиненные отправятся обследовать «весь жилищный фонд Кировского района». «Завтра [25 марта] сотрудникам администрации объявлен рабочий день, будет осуществлен выход для обследования всего жилищного фонда Кировского района. По результатам проверки, будет представлен фотоотчет. В адрес управляющих компаний уже направлены письма обеспечить безопасность людей, вблизи домов, где возможен сход снега, наледи, сосулек с кровель», — сообщил в соцсети Борисов. Глава района также отметил, что ради безопасности жителей, все «нерадивые организации» должны быть исключены из управления многоквартирными домами. По словам Борисова, УК «Кристал», управляющая домом, с которого упал лед, в марте получала предостережения от сотрудников администрации из-за качества своей работы. В пятницу, 24 марта, в Перми погибла пенсионерка, на которую упал лед с крыши дома. Трагедия произошла по адресу Ушакова, 20. По факту случившегося краевое СУ СК возбудило уголовное дело. Власти Перми пообещали оказать необходимую помощь родственникам погибшей.