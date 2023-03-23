23 марта 2023

Глава района в Перми отменил выходной для подчиненных из-за трагедии с гибелью женщины

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Интервью с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым. Пермь, чиновник, деловой человек, руки
Глава кировского района отправил своих подчиненных обследовать весь жилой фонд в районе Фото:

Глава Кировского района Перми Михаил Борисов отменил выходной день для сотрудников администрации района после гибели женщины от упавшей глыбы льда. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» чиновник написал, что в субботу, 25 марта, его подчиненные отправятся обследовать «весь жилищный фонд Кировского района».

«Завтра [25 марта] сотрудникам администрации объявлен рабочий день, будет осуществлен выход для обследования всего жилищного фонда Кировского района. По результатам проверки, будет представлен фотоотчет. В адрес управляющих компаний уже направлены письма обеспечить безопасность людей, вблизи домов, где возможен сход снега, наледи, сосулек с кровель», — сообщил в соцсети Борисов.

Глава района также отметил, что ради безопасности жителей, все «нерадивые организации» должны быть исключены из управления многоквартирными домами. По словам Борисова, УК «Кристал», управляющая домом, с которого упал лед, в марте получала предостережения от сотрудников администрации из-за качества своей работы.

В пятницу, 24 марта, в Перми погибла пенсионерка, на которую упал лед с крыши дома. Трагедия произошла по адресу Ушакова, 20. По факту случившегося краевое СУ СК возбудило уголовное дело. Власти Перми пообещали оказать необходимую помощь родственникам погибшей.

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Глава Кировского района Перми Михаил Борисов отменил выходной день для сотрудников администрации района после гибели женщины от упавшей глыбы льда. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» чиновник написал, что в субботу, 25 марта, его подчиненные отправятся обследовать «весь жилищный фонд Кировского района». «Завтра [25 марта] сотрудникам администрации объявлен рабочий день, будет осуществлен выход для обследования всего жилищного фонда Кировского района. По результатам проверки, будет представлен фотоотчет. В адрес управляющих компаний уже направлены письма обеспечить безопасность людей, вблизи домов, где возможен сход снега, наледи, сосулек с кровель», — сообщил в соцсети Борисов. Глава района также отметил, что ради безопасности жителей, все «нерадивые организации» должны быть исключены из управления многоквартирными домами. По словам Борисова, УК «Кристал», управляющая домом, с которого упал лед, в марте получала предостережения от сотрудников администрации из-за качества своей работы. В пятницу, 24 марта, в Перми погибла пенсионерка, на которую упал лед с крыши дома. Трагедия произошла по адресу Ушакова, 20. По факту случившегося краевое СУ СК возбудило уголовное дело. Власти Перми пообещали оказать необходимую помощь родственникам погибшей.
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