Глава района в Перми отменил выходной для подчиненных из-за трагедии с гибелью женщины

Глава Кировского района Перми Михаил Борисов отменил выходной день для сотрудников администрации района после гибели женщины от упавшей глыбы льда. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» чиновник написал, что в субботу, 25 марта, его подчиненные отправятся обследовать «весь жилищный фонд Кировского района».
«Завтра [25 марта] сотрудникам администрации объявлен рабочий день, будет осуществлен выход для обследования всего жилищного фонда Кировского района. По результатам проверки, будет представлен фотоотчет. В адрес управляющих компаний уже направлены письма обеспечить безопасность людей, вблизи домов, где возможен сход снега, наледи, сосулек с кровель», — сообщил в соцсети Борисов.
Глава района также отметил, что ради безопасности жителей, все «нерадивые организации» должны быть исключены из управления многоквартирными домами. По словам Борисова, УК «Кристал», управляющая домом, с которого упал лед, в марте получала предостережения от сотрудников администрации из-за качества своей работы.
В пятницу, 24 марта, в Перми погибла пенсионерка, на которую упал лед с крыши дома. Трагедия произошла по адресу Ушакова, 20. По факту случившегося краевое СУ СК возбудило уголовное дело. Власти Перми пообещали оказать необходимую помощь родственникам погибшей.
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