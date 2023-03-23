Глава Перми назвал виновных в гибели женщины от упавшего с крыши льда

Алексей Демкин обещал помочь семье погибшей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мэр Перми Алексей Демкин прокомментировал ЧП с гибелью горожанки от упавшего с крыши дома льда. По словам главы города, управляющей компании власти неоднократно указывали на необходимость очистки кровли дома. Так что виноваты те, кто свою работу не выполнил.

«Районные власти и специалисты административно-технической инспекции неоднократно выдавали в адрес УК „Кристалл“ предостережения о необходимости очистки кровли и уборки территории. Очень жаль, что из-за недобросовестной работы отдельных людей происходят такие трагедии», — пишет Демкин в соцсетях.

По словам мэра, личность погибшей еще устанавливается. Он пообещал позже связаться с ее семьей и оказать необходимую помощь.

Ранее URA.RU рассказывало, что лед упал на женщину с крыши дома по улице Ушакова, 20. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшей. СК возбудил уголовное дело.