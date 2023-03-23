23 марта 2023

Глава Перми назвал виновных в гибели женщины от упавшего с крыши льда

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ПГНИУ экономический конгресс. Пермь, демкин алексей
Алексей Демкин обещал помочь семье погибшей Фото:

Мэр Перми Алексей Демкин прокомментировал ЧП с гибелью горожанки от упавшего с крыши дома льда. По словам главы города, управляющей компании власти неоднократно указывали на необходимость очистки кровли дома. Так что виноваты те, кто свою работу не выполнил.

«Районные власти и специалисты административно-технической инспекции неоднократно выдавали в адрес УК „Кристалл“ предостережения о необходимости очистки кровли и уборки территории. Очень жаль, что из-за недобросовестной работы отдельных людей происходят такие трагедии», — пишет Демкин в соцсетях.

По словам мэра, личность погибшей еще устанавливается. Он пообещал позже связаться с ее семьей и оказать необходимую помощь.

Ранее URA.RU рассказывало, что лед упал на женщину с крыши дома по улице Ушакова, 20. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшей. СК возбудил уголовное дело.

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Мэр Перми Алексей Демкин прокомментировал ЧП с гибелью горожанки от упавшего с крыши дома льда. По словам главы города, управляющей компании власти неоднократно указывали на необходимость очистки кровли дома. Так что виноваты те, кто свою работу не выполнил. «Районные власти и специалисты административно-технической инспекции неоднократно выдавали в адрес УК „Кристалл“ предостережения о необходимости очистки кровли и уборки территории. Очень жаль, что из-за недобросовестной работы отдельных людей происходят такие трагедии», — пишет Демкин в соцсетях. По словам мэра, личность погибшей еще устанавливается. Он пообещал позже связаться с ее семьей и оказать необходимую помощь. Ранее URA.RU рассказывало, что лед упал на женщину с крыши дома по улице Ушакова, 20. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшей. СК возбудил уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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