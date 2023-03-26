26 марта 2023
25 марта 2023

В Челябинской области ускорили начало сезона охоты на глухаря и тетерева

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Охота. Челябинск, ружье, охотник
Целиться в глухарей и тетеревов разрешили на неделю раньше Фото:

В Челябинской области ускорили на неделю сезон охоты на глухаря, тетерева и вальдшнепа. Это следует из подписанного в правительстве региона постановления.

«Внести в пункт четвертый сроков осуществления охоты изменения. Постановление полежит официальному опубликованию», — говорится с документе.

Согласно постановлению, сезон охоты на птиц ускорили в апреле. В Агаповском, Брединском, Варненском и ряде других районов стрелять самцов глухаря, тетерева на току и вальдшнепа на вечерней тяге можно в 2023 году с первой пятницы месяца, то есть с 7 апреля. Сезон продлится 10 календарных дней.

При этом в Аргаяшском, Еманжелинском, Еткульском, Сосновском, Уйском, Чебаркульском районах, Копейском округе и других территориях охоту разрешили со второй пятницы месяца. Таким образом, сезон начнется 14 апреля и продлится также 10 календарных дней.

В 2022 году сроки были сдвинуты. В южных районах региона они начинались со второй пятницы апреля, в центральных — с третьей.

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В Челябинской области ускорили на неделю сезон охоты на глухаря, тетерева и вальдшнепа. Это следует из подписанного в правительстве региона постановления. «Внести в пункт четвертый сроков осуществления охоты изменения. Постановление полежит официальному опубликованию», — говорится с документе. Согласно постановлению, сезон охоты на птиц ускорили в апреле. В Агаповском, Брединском, Варненском и ряде других районов стрелять самцов глухаря, тетерева на току и вальдшнепа на вечерней тяге можно в 2023 году с первой пятницы месяца, то есть с 7 апреля. Сезон продлится 10 календарных дней. При этом в Аргаяшском, Еманжелинском, Еткульском, Сосновском, Уйском, Чебаркульском районах, Копейском округе и других территориях охоту разрешили со второй пятницы месяца. Таким образом, сезон начнется 14 апреля и продлится также 10 календарных дней. В 2022 году сроки были сдвинуты. В южных районах региона они начинались со второй пятницы апреля, в центральных — с третьей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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