В Челябинской области ускорили начало сезона охоты на глухаря и тетерева

Целиться в глухарей и тетеревов разрешили на неделю раньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ускорили на неделю сезон охоты на глухаря, тетерева и вальдшнепа. Это следует из подписанного в правительстве региона постановления.

«Внести в пункт четвертый сроков осуществления охоты изменения. Постановление полежит официальному опубликованию», — говорится с документе.

Согласно постановлению, сезон охоты на птиц ускорили в апреле. В Агаповском, Брединском, Варненском и ряде других районов стрелять самцов глухаря, тетерева на току и вальдшнепа на вечерней тяге можно в 2023 году с первой пятницы месяца, то есть с 7 апреля. Сезон продлится 10 календарных дней.

При этом в Аргаяшском, Еманжелинском, Еткульском, Сосновском, Уйском, Чебаркульском районах, Копейском округе и других территориях охоту разрешили со второй пятницы месяца. Таким образом, сезон начнется 14 апреля и продлится также 10 календарных дней.

В 2022 году сроки были сдвинуты. В южных районах региона они начинались со второй пятницы апреля, в центральных — с третьей.