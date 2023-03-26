Челябинским контрактникам повысят меры поддержки

Военным предусмотрены региональные выплаты в дополнение к федеральным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Челябинской области, заключившим контракт с Министерством обороны РФ, повысят меры социальной поддержки. Инициатором повышения помощи и денежного довольствия на региональном уровне стал губернатор Алексей Текслер. Об этом URA.RU сообщили 27 марта в пресс-службе губернатора.

«Продолжаем оказывать помощь нашей армии и военнослужащим. Предусмотрели региональные меры поддержки для ребят, кто уже служит или хочет пойти служить по контракту. Наша область была одной из первых, где уже были введены меры поддержки для мобилизованных граждан. Новый законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании заксобрания», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что важно, чтобы помощью могли воспользоваться те жители, кто выбрал службу по контракту, а также их семьи. Согласно законопроекту, заключившие контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы граждане области в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года, смогут получить единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Также заключившим контракт полагается единовременная выплата на каждого ребенка в размере 20 тысяч рублей. Законопроектом предусмотрена выплата на приобретение и установку газового оборудования до 200 тысяч рублей (или если члены семьи являются собственниками жилья).

Кроме того, выплаты на газификацию будут предоставляться семьям граждан, заключивших контракт для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец», и семьям погибших военнослужащих. Обращаться за получением выплат необходимо в управления соцзащиты по месту жительства.

Также для военнослужащих предусмотрены региональные выплаты в дополнение к федеральным:

военнослужащим, получившим ранение, контузию, увечье, — 300 тысяч рублей;

военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, — 500 тысяч рублей;

членам семей погибших военнослужащих — 1 млн рублей на семью;

гражданам, заключившим контракт для прохождения военной службы в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец», формируемых в области для участия в проведении СВО, единовременно 150 тысяч рублей и две тысячи рублей в сутки со дня заключения ими контракта.