Власти «тюменской матрешки» провалили часть программы «Сотрудничество»

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Инаугурация губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, рукопожатие, моор александр, артюхов дмитрий, комарова наталья
За реализацию программы «Сотрудничество» отвечают власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Фото:

Часть направлений межрегиональной программы «Сотрудничество» в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО исполнена в 2022 году менее чем на 50%. Информация об этом содержится в анализе управления по экономике и финансам Тюменской областной думы (документ имеется в распоряжении URA.RU).

«Организация транспортного обслуживания населения (ЯНАО), процент выполнения [от годового плана] — 33,5. Организация и осуществление проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности (ХМАО), процент выполнения — 48,9%», — значится в документе. В целом в 2022 году мероприятия по программе «Сотрудничество» профинансированы в ХМАО и ЯНАО на 89,4% (77,77 млрд рублей из запланированных 87 млрд рублей).

Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Программа «Сотрудничество» работает в «тюменской матрешке» с 2005 года. По ней ХМАО и ЯНАО направляют в бюджет Тюменской области часть своих налоговых доходов. Правительство юга области распределяет эти средства, возвращая часть денег в северные округа на строительство различных инфраструктурных и социальных объектов.

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Часть направлений межрегиональной программы «Сотрудничество» в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО исполнена в 2022 году менее чем на 50%. Информация об этом содержится в анализе управления по экономике и финансам Тюменской областной думы (документ имеется в распоряжении URA.RU). «Организация транспортного обслуживания населения (ЯНАО), процент выполнения [от годового плана] — 33,5. Организация и осуществление проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности (ХМАО), процент выполнения — 48,9%», — значится в документе. В целом в 2022 году мероприятия по программе «Сотрудничество» профинансированы в ХМАО и ЯНАО на 89,4% (77,77 млрд рублей из запланированных 87 млрд рублей). Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. Программа «Сотрудничество» работает в «тюменской матрешке» с 2005 года. По ней ХМАО и ЯНАО направляют в бюджет Тюменской области часть своих налоговых доходов. Правительство юга области распределяет эти средства, возвращая часть денег в северные округа на строительство различных инфраструктурных и социальных объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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