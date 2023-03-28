Власти «тюменской матрешки» провалили часть программы «Сотрудничество»

28 марта 2023 в 21:14 Размер текста - 17 +

За реализацию программы «Сотрудничество» отвечают власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Часть направлений межрегиональной программы «Сотрудничество» в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО исполнена в 2022 году менее чем на 50%. Информация об этом содержится в анализе управления по экономике и финансам Тюменской областной думы (документ имеется в распоряжении URA.RU). «Организация транспортного обслуживания населения (ЯНАО), процент выполнения [от годового плана] — 33,5. Организация и осуществление проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности (ХМАО), процент выполнения — 48,9%», — значится в документе. В целом в 2022 году мероприятия по программе «Сотрудничество» профинансированы в ХМАО и ЯНАО на 89,4% (77,77 млрд рублей из запланированных 87 млрд рублей). Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. Программа «Сотрудничество» работает в «тюменской матрешке» с 2005 года. По ней ХМАО и ЯНАО направляют в бюджет Тюменской области часть своих налоговых доходов. Правительство юга области распределяет эти средства, возвращая часть денег в северные округа на строительство различных инфраструктурных и социальных объектов.

Часть направлений межрегиональной программы «Сотрудничество» в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО исполнена в 2022 году менее чем на 50%. Информация об этом содержится в анализе управления по экономике и финансам Тюменской областной думы (документ имеется в распоряжении URA.RU). «Организация транспортного обслуживания населения (ЯНАО), процент выполнения [от годового плана] — 33,5. Организация и осуществление проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности (ХМАО), процент выполнения — 48,9%», — значится в документе. В целом в 2022 году мероприятия по программе «Сотрудничество» профинансированы в ХМАО и ЯНАО на 89,4% (77,77 млрд рублей из запланированных 87 млрд рублей). Агентство направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ на него ожидается. Программа «Сотрудничество» работает в «тюменской матрешке» с 2005 года. По ней ХМАО и ЯНАО направляют в бюджет Тюменской области часть своих налоговых доходов. Правительство юга области распределяет эти средства, возвращая часть денег в северные округа на строительство различных инфраструктурных и социальных объектов.