Киев поймали на лжи из-за заявлений о вывозе детей с Украины

Ганчев: детей с Украины летом 2022 года вывозили на отдых с согласия родителей

29 марта 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

Детей из Харьковской области вывозили с согласия родителей, заявил Виталий Ганчев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дети, которых летом 2022 года вывезли из Харьковской области, поехали в оздоровительные лагеря Краснодарского края с согласия родителей. Как заявил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, позже родители самостоятельно забрали своих детей. «Никто никого насильно не удерживал и уж тем более не похищал. Дабы не подвергать детей опасности, родители самостоятельно приезжали и забирали детей из лагеря», — сообщил Виталий Ганчев ТАСС. Он уточнил, что на отдых отправились 299 детей. Большинство из них забрали родители, а пятеро переселились в Воронежскую область. Ганчев подчеркнул, что детям создали прекрасные условия, их обеспечили всем необходимым. Власти продолжат заботиться о детях, пока их не заберут родители. Ранее МУС выдал ордер на арест Путина, а также уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову. Основанием стал якобы незаконный вывоз детей с украинской территории. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что проблема детей, которых якобы насильно привезли в Россию, сильно раздута. Россия планирует в районе 6 апреля провести неформальное заседание СБ ООН, чтобы объяснить всю ситуацию.

Дети, которых летом 2022 года вывезли из Харьковской области, поехали в оздоровительные лагеря Краснодарского края с согласия родителей. Как заявил глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, позже родители самостоятельно забрали своих детей. «Никто никого насильно не удерживал и уж тем более не похищал. Дабы не подвергать детей опасности, родители самостоятельно приезжали и забирали детей из лагеря», — сообщил Виталий Ганчев ТАСС. Он уточнил, что на отдых отправились 299 детей. Большинство из них забрали родители, а пятеро переселились в Воронежскую область. Ганчев подчеркнул, что детям создали прекрасные условия, их обеспечили всем необходимым. Власти продолжат заботиться о детях, пока их не заберут родители. Ранее МУС выдал ордер на арест Путина, а также уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марию Львову-Белову. Основанием стал якобы незаконный вывоз детей с украинской территории. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что проблема детей, которых якобы насильно привезли в Россию, сильно раздута. Россия планирует в районе 6 апреля провести неформальное заседание СБ ООН, чтобы объяснить всю ситуацию.