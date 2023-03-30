Власти челябинского района заплатили 11 млн за неготовый проект реновации парка

Приступить к строительству парка в Юрюзани не смогли из-за отсутствия заключения госэкспертизы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) власти заплатили за неготовый проект обустройства парка «Набережный» в Юрюзани 11,6 млн рублей. Как следует из материалов проверки местной Контрольно-счетной палаты (КСП), оплаченная работа должна была быть выполнена осенью 2021 года.

«В декабре 2020 года заключено два муниципальных контракта: на разработку проектной документации и оказание кадастровых услуг. За выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации необходимо было уплатить 11,6 млн рублей. Обязательства подрядчика ООО „ВИК Проект“ считаются выполненными после получения положительного заключения госэкспертизы», — отметили в КСП района.

Аудиторы уточнили, что оплату фактически произвели в ноябре 2021 года. Однако на момент проводки платежа положительное заключение госэкспертизы получено не было. Как URA.RU пояснил председатель КСП Вадим Харасов, в управлении коммунального хозяйства, транспорта и связи (УКХТиС) сослались на близость водоохранной зоны. Потребовались дополнительные пояснения, исследования и согласования.

Аудиторы обратили внимание на то, что из-за невыполнения обязательств власти обязаны были, согласно договору, потребовать оплаты неустоек. Этого также не сделали. Замглавы по вопросам коммунального хозяйства Андрей Хортов сообщил URA.RU, что проект был готов, но не получена экспертиза. По данным собеседника, на конец 2022 года этот этап так и не был пройден. То же URA.RU подтвердили в депутатском корпусе: данных о получении экспертизы нет и в марте 2023 года. Работавший осенью 2021 года начальником УКХТиС Вячеслав Дымов на телефонный звонок не ответил.

Средства на разработку проекта власти получили в региональном правительстве Фото: официальный паблик Катав-Ивановского района в соцсети «ВКонтакте»