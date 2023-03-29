Мэр из ХМАО назвал сроки переселения жителям аварийного поселка

Вопрос с переселением жителей поселка Беловежского (ХМАО), в котором аварийными признано 13 домов, в новое жилье будет решен до конца 2024 года. Об этом сообщил мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.
«Приложим все усилия, чтобы решить вопрос с переселением жителей поселка Беловежского до 31 декабря 2024 года. Вопрос находится на моем личном контроле. Разработана дорожная карта (согласованная с жителями), которая исполняется с опережением», — написал Дмитрий Кощенко в своем telegram-канале.
Также Кощенко сообщил, что по просьбе жителей, в поселок был пущен рейсовый автобус. Новый маршрут действует уже неделю согласно расписанию.
Ранее URA.RU рассказывало, что у следователей СУ СКР по ХМАО появились вопросы к властям Нижневартовска, из-за бездействия по расселению аварийного поселка. Проблемой заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Также жители Беловежского неоднократно жаловались в социальных сетях на отсутствие автобусного сообщения и другие проблемы. Мэрия Нижневартовска ответила, что автобусный маршрут находится в разработке.
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