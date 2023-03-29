29 марта 2023
28 марта 2023

Мэр из ХМАО назвал сроки переселения жителям аварийного поселка

В ХМАО жителям аварийного поселка предоставят новое жилье до конца следующего года
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, аварийный дом, сгоревший дом, дом под снос, заброшка
Жителей Беловежского переселят из аварийных домов до 31 декабря 2024 года Фото:

Вопрос с переселением жителей поселка Беловежского (ХМАО), в котором аварийными признано 13 домов, в новое жилье будет решен до конца 2024 года. Об этом сообщил мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

«Приложим все усилия, чтобы решить вопрос с переселением жителей поселка Беловежского до 31 декабря 2024 года. Вопрос находится на моем личном контроле. Разработана дорожная карта (согласованная с жителями), которая исполняется с опережением», — написал Дмитрий Кощенко в своем telegram-канале.

Также Кощенко сообщил, что по просьбе жителей, в поселок был пущен рейсовый автобус. Новый маршрут действует уже неделю согласно расписанию.

Ранее URA.RU рассказывало, что у следователей СУ СКР по ХМАО появились вопросы к властям Нижневартовска, из-за бездействия по расселению аварийного поселка. Проблемой заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Также жители Беловежского неоднократно жаловались в социальных сетях на отсутствие автобусного сообщения и другие проблемы. Мэрия Нижневартовска ответила, что автобусный маршрут находится в разработке.

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Вопрос с переселением жителей поселка Беловежского (ХМАО), в котором аварийными признано 13 домов, в новое жилье будет решен до конца 2024 года. Об этом сообщил мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко. «Приложим все усилия, чтобы решить вопрос с переселением жителей поселка Беловежского до 31 декабря 2024 года. Вопрос находится на моем личном контроле. Разработана дорожная карта (согласованная с жителями), которая исполняется с опережением», — написал Дмитрий Кощенко в своем telegram-канале. Также Кощенко сообщил, что по просьбе жителей, в поселок был пущен рейсовый автобус. Новый маршрут действует уже неделю согласно расписанию. Ранее URA.RU рассказывало, что у следователей СУ СКР по ХМАО появились вопросы к властям Нижневартовска, из-за бездействия по расселению аварийного поселка. Проблемой заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Также жители Беловежского неоднократно жаловались в социальных сетях на отсутствие автобусного сообщения и другие проблемы. Мэрия Нижневартовска ответила, что автобусный маршрут находится в разработке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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