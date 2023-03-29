Депутат ЕП Уоллес: 70% европейцев против антироссийских санкций

30 марта 2023 в 06:24 Размер текста - 17 +

Главы стран ЕС не хотят прислушиваться к мнению своих граждан, считает Мик Уоллес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 70% граждан, проживающих в странах Евросоюза, выступают за мир, а не за усилия по продолжению введения мер против России. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, озвучивая результаты опроса Европейского совета по международным отношениям. «Опрос Европейского совета по международным отношениям, проведенный в июне прошлого года, показал, что более 70% граждан выступают за мир, а не за усилия по продолжению введения мер против России», — написал Уоллес в Twitter. Он осудил США и НАТО за продвижение гибридной войны, назвав и ее «дурацкой». Также депутат отметил, что главы стран ЕС не хотят прислушиваться к мнению своих граждан и продолжают разжигать прокси-войну Запада против России. С начала спецоперации на Украине на Россию началось санкционное давление со стороны США и западных стран. В результате этого в Штатах и Европе произошел рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания. Граждане этих стран неоднократно выходили на митинги из-за ухудшения условий жизни и проводили акции в поддержку России. Ранее сообщалось, что жители Италии вышли на митинги под лозунгом «НАТО и ЕС оставьте нас в покое». Итальянцы заявили, что они не собираются участвовать в «войне НАТО против России». В Париже прошел многотысячный митинг за выход страны из НАТО и за прекращение поставок оружия Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более 70% граждан, проживающих в странах Евросоюза, выступают за мир, а не за усилия по продолжению введения мер против России. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес, озвучивая результаты опроса Европейского совета по международным отношениям. «Опрос Европейского совета по международным отношениям, проведенный в июне прошлого года, показал, что более 70% граждан выступают за мир, а не за усилия по продолжению введения мер против России», — написал Уоллес в Twitter. Он осудил США и НАТО за продвижение гибридной войны, назвав и ее «дурацкой». Также депутат отметил, что главы стран ЕС не хотят прислушиваться к мнению своих граждан и продолжают разжигать прокси-войну Запада против России. С начала спецоперации на Украине на Россию началось санкционное давление со стороны США и западных стран. В результате этого в Штатах и Европе произошел рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания. Граждане этих стран неоднократно выходили на митинги из-за ухудшения условий жизни и проводили акции в поддержку России. Ранее сообщалось, что жители Италии вышли на митинги под лозунгом «НАТО и ЕС оставьте нас в покое». Итальянцы заявили, что они не собираются участвовать в «войне НАТО против России». В Париже прошел многотысячный митинг за выход страны из НАТО и за прекращение поставок оружия Украине.