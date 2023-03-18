В Париже проходит многотысячный митинг против поставок оружия Украине. Видео

18 марта 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Во Франции проходит «Марш за мир» Фото: Анна Майорова © URA.RU В Париже начался многотысячный митинг за выход страны из НАТО и за прекращение поставок оружия Украине. Акция носит название «Марш за мир», ее организатором выступает глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «В акции участвуют несколько тысяч человек. Они скандируют лозунги: «Скорее выйдем из НАТО!», «Макрон, мы не хотим твоей войны», «Макрона на пенсию, за вотум недоверия!», «Урсула, мы тебя не хотим!», — передает информацию с места событий корреспондент РИА Новости. Отмечается, что участники акции выступали против передачи Украине вооружения. Это третья акция «Марш за мир» от партии «Патриоты» во Франции. Ранее Флориан Филиппо заявил, что США готовы пойти на все, чтобы конфликт на Украине стал глобальным. Он отметил, что Франция не должна участвовать в предполагаемом весеннем наступлении Украины на Восток.

В Париже начался многотысячный митинг за выход страны из НАТО и за прекращение поставок оружия Украине. Акция носит название «Марш за мир», ее организатором выступает глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «В акции участвуют несколько тысяч человек. Они скандируют лозунги: «Скорее выйдем из НАТО!», «Макрон, мы не хотим твоей войны», «Макрона на пенсию, за вотум недоверия!», «Урсула, мы тебя не хотим!», — передает информацию с места событий корреспондент РИА Новости. Отмечается, что участники акции выступали против передачи Украине вооружения. Это третья акция «Марш за мир» от партии «Патриоты» во Франции. Ранее Флориан Филиппо заявил, что США готовы пойти на все, чтобы конфликт на Украине стал глобальным. Он отметил, что Франция не должна участвовать в предполагаемом весеннем наступлении Украины на Восток.