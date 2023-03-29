Против пермячки возбудили уголовное дело за наезд на полицейского

30 марта 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Пермячка нарушила ПДД и сбила сотрудника полиции Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Пермском крае расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 37-летней жительницы краевой столицы. Ранее уже судимую пермячку подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. По информации следователей, женщина, управляя автомобилем, сбила сотрудника ДПС. «Подозреваемая была остановлена сотрудником за нарушение ПДД. Не желая быть привлеченной к ответственности, женщина попыталась скрыться, совершила наезд на инспектора, он упал на капот. Нарушительница продолжила движение с находившимся на капоте полицейским, который, увидев, что женщина не собирается останавливаться, спрыгнул и упал на дорогу. В результате ему причинены телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. Следователи провели осмотр места происшествия и допросили подозреваемую, потерпевшего и очевидцев. Сбор доказательств ведется Осинским межрайонным следственным отделом. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за сопротивление полицейскому в колонию отправили жителя Березников. С него также взыскали компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

В Пермском крае расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 37-летней жительницы краевой столицы. Ранее уже судимую пермячку подозревают в применении насилия в отношении представителя власти. По информации следователей, женщина, управляя автомобилем, сбила сотрудника ДПС. «Подозреваемая была остановлена сотрудником за нарушение ПДД. Не желая быть привлеченной к ответственности, женщина попыталась скрыться, совершила наезд на инспектора, он упал на капот. Нарушительница продолжила движение с находившимся на капоте полицейским, который, увидев, что женщина не собирается останавливаться, спрыгнул и упал на дорогу. В результате ему причинены телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. Следователи провели осмотр места происшествия и допросили подозреваемую, потерпевшего и очевидцев. Сбор доказательств ведется Осинским межрайонным следственным отделом. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за сопротивление полицейскому в колонию отправили жителя Березников. С него также взыскали компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.