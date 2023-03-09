Пермяка отправили в колонию за сопротивление полицейскому

09 марта 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

С виновного также взыскали компенсацию морального вреда потерпевшему Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае суд признал жителя Березников виновным в применении насилия в отношении представителя власти. За сопротивление и нанесение вреда здоровью полицейскому мужчину приговорили к двум годам колонии. «Обвиняемый в августе 2022 года в общественном месте нарушал общественный порядок. Прибывшие на место сотрудники полиции предприняли попытку задержания. Подсудимый оказал сопротивление, в ходе которого причинил одному из полицейских вред здоровью средней тяжести. Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Также суд взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда на сумму 250 тысяч рублей. Приговор суда пока что не вступил в силу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае суд за избиение полицейского вынес приговор жителю Александровска. Мужчину приговорили к одному году обязательных работ.

В Пермском крае суд признал жителя Березников виновным в применении насилия в отношении представителя власти. За сопротивление и нанесение вреда здоровью полицейскому мужчину приговорили к двум годам колонии. «Обвиняемый в августе 2022 года в общественном месте нарушал общественный порядок. Прибывшие на место сотрудники полиции предприняли попытку задержания. Подсудимый оказал сопротивление, в ходе которого причинил одному из полицейских вред здоровью средней тяжести. Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Также суд взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда на сумму 250 тысяч рублей. Приговор суда пока что не вступил в силу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае суд за избиение полицейского вынес приговор жителю Александровска. Мужчину приговорили к одному году обязательных работ.