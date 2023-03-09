Пермяка отправили в колонию за сопротивление полицейскому

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Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , заключенные, арест, зал суда, подсудимый, полиция, арестант, наручники
С виновного также взыскали компенсацию морального вреда потерпевшему Фото:

В Пермском крае суд признал жителя Березников виновным в применении насилия в отношении представителя власти. За сопротивление и нанесение вреда здоровью полицейскому мужчину приговорили к двум годам колонии.

«Обвиняемый в августе 2022 года в общественном месте нарушал общественный порядок. Прибывшие на место сотрудники полиции предприняли попытку задержания. Подсудимый оказал сопротивление, в ходе которого причинил одному из полицейских вред здоровью средней тяжести. Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Также суд взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда на сумму 250 тысяч рублей. Приговор суда пока что не вступил в силу.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае суд за избиение полицейского вынес приговор жителю Александровска. Мужчину приговорили к одному году обязательных работ.

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В Пермском крае суд признал жителя Березников виновным в применении насилия в отношении представителя власти. За сопротивление и нанесение вреда здоровью полицейскому мужчину приговорили к двум годам колонии. «Обвиняемый в августе 2022 года в общественном месте нарушал общественный порядок. Прибывшие на место сотрудники полиции предприняли попытку задержания. Подсудимый оказал сопротивление, в ходе которого причинил одному из полицейских вред здоровью средней тяжести. Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Также суд взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда на сумму 250 тысяч рублей. Приговор суда пока что не вступил в силу. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае суд за избиение полицейского вынес приговор жителю Александровска. Мужчину приговорили к одному году обязательных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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