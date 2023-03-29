В ХМАО в жилом доме отремонтируют провалившийся пол

УК отремонтирует пол в ближайшее время (фото из архива)
В Советском (ХМАО) в двухквартирном доме на улице Советская отремонтируют провалившийся пол. Об этом URA.RU сообщили в комитете ЖКХ администрации Советского района.
«Сегодня произведен осмотр помещения, составлен акт. Управляющей компании дано поручение произвести восстановление. Пол на кухне отремонтируют», — рассказали в мэрии. Там уточнили, что УК приступит к работам в ближайшее время.
Ранее URA.RU писало, что о провале сообщила Анастасия Гура, которая проживает в одной из квартир по договору соцнайма. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. После инцидента следователи возбудили уголовное дело.
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