29 марта 2023

В ХМАО в жилом доме отремонтируют провалившийся пол

© Служба новостей «URA.RU»
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УК отремонтирует пол в ближайшее время (фото из архива) Фото:

В Советском (ХМАО) в двухквартирном доме на улице Советская отремонтируют провалившийся пол. Об этом URA.RU сообщили в комитете ЖКХ администрации Советского района.

«Сегодня произведен осмотр помещения, составлен акт. Управляющей компании дано поручение произвести восстановление. Пол на кухне отремонтируют», — рассказали в мэрии. Там уточнили, что УК приступит к работам в ближайшее время.

Ранее URA.RU писало, что о провале сообщила Анастасия Гура, которая проживает в одной из квартир по договору соцнайма. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. После инцидента следователи возбудили уголовное дело.

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В Советском (ХМАО) в двухквартирном доме на улице Советская отремонтируют провалившийся пол. Об этом URA.RU сообщили в комитете ЖКХ администрации Советского района. «Сегодня произведен осмотр помещения, составлен акт. Управляющей компании дано поручение произвести восстановление. Пол на кухне отремонтируют», — рассказали в мэрии. Там уточнили, что УК приступит к работам в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что о провале сообщила Анастасия Гура, которая проживает в одной из квартир по договору соцнайма. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. После инцидента следователи возбудили уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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