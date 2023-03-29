В ХМАО в жилом доме отремонтируют провалившийся пол

30 марта 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

УК отремонтирует пол в ближайшее время (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Советском (ХМАО) в двухквартирном доме на улице Советская отремонтируют провалившийся пол. Об этом URA.RU сообщили в комитете ЖКХ администрации Советского района. «Сегодня произведен осмотр помещения, составлен акт. Управляющей компании дано поручение произвести восстановление. Пол на кухне отремонтируют», — рассказали в мэрии. Там уточнили, что УК приступит к работам в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что о провале сообщила Анастасия Гура, которая проживает в одной из квартир по договору соцнайма. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. После инцидента следователи возбудили уголовное дело.

В Советском (ХМАО) в двухквартирном доме на улице Советская отремонтируют провалившийся пол. Об этом URA.RU сообщили в комитете ЖКХ администрации Советского района. «Сегодня произведен осмотр помещения, составлен акт. Управляющей компании дано поручение произвести восстановление. Пол на кухне отремонтируют», — рассказали в мэрии. Там уточнили, что УК приступит к работам в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что о провале сообщила Анастасия Гура, которая проживает в одной из квартир по договору соцнайма. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. После инцидента следователи возбудили уголовное дело.