Трихолог предупредила об опасностях сушки волос феном

Трихолог Нагайцева: фен навредит волосам, если использовать его неправильно

31 марта 2023 в 04:39 Размер текста - 17 +

Современные фены не вредят волосам и не вызывают побочных эффектов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Волосы не пострадают от частого использования фена, если использовать современный аппарат и безопасный температурный режим, однако при неправильном его применении можно пересушить кожу. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева. «Старые фены сушили волосы высокой температурой, когда накаливалась спираль и исходила струя горячего воздуха. Сейчас фены совершенно другие, они сушат именно потоком, то есть интенсивной струей воздуха, и никак не вредят волосам, тем не менее не стоит выставлять максимальную температуру», — поделилась Нагайцева в интервью радио Sputnik. Врач добавила, что из-за использования высокой температуры могут возникнуть побочные эффекты. «Желая быстро высушить голову и используя высокую температуру фена, можно пересушить кожу, из-за этого появится чувство стянутости, зуд или перхоть и даже возможен ожог», — предупредила Нагайцева.

Волосы не пострадают от частого использования фена, если использовать современный аппарат и безопасный температурный режим, однако при неправильном его применении можно пересушить кожу. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева. «Старые фены сушили волосы высокой температурой, когда накаливалась спираль и исходила струя горячего воздуха. Сейчас фены совершенно другие, они сушат именно потоком, то есть интенсивной струей воздуха, и никак не вредят волосам, тем не менее не стоит выставлять максимальную температуру», — поделилась Нагайцева в интервью радио Sputnik. Врач добавила, что из-за использования высокой температуры могут возникнуть побочные эффекты. «Желая быстро высушить голову и используя высокую температуру фена, можно пересушить кожу, из-за этого появится чувство стянутости, зуд или перхоть и даже возможен ожог», — предупредила Нагайцева.