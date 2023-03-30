Трихолог предупредила об опасностях сушки волос феном

Волосы не пострадают от частого использования фена, если использовать современный аппарат и безопасный температурный режим, однако при неправильном его применении можно пересушить кожу. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.
«Старые фены сушили волосы высокой температурой, когда накаливалась спираль и исходила струя горячего воздуха. Сейчас фены совершенно другие, они сушат именно потоком, то есть интенсивной струей воздуха, и никак не вредят волосам, тем не менее не стоит выставлять максимальную температуру», — поделилась Нагайцева в интервью радио Sputnik.
Врач добавила, что из-за использования высокой температуры могут возникнуть побочные эффекты. «Желая быстро высушить голову и используя высокую температуру фена, можно пересушить кожу, из-за этого появится чувство стянутости, зуд или перхоть и даже возможен ожог», — предупредила Нагайцева.
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