30 марта 2023

Трихолог предупредила об опасностях сушки волос феном

Трихолог Нагайцева: фен навредит волосам, если использовать его неправильно
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Фен. Тюмень, фен, сушка волос
Современные фены не вредят волосам и не вызывают побочных эффектов Фото:

Волосы не пострадают от частого использования фена, если использовать современный аппарат и безопасный температурный режим, однако при неправильном его применении можно пересушить кожу. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.

«Старые фены сушили волосы высокой температурой, когда накаливалась спираль и исходила струя горячего воздуха. Сейчас фены совершенно другие, они сушат именно потоком, то есть интенсивной струей воздуха, и никак не вредят волосам, тем не менее не стоит выставлять максимальную температуру», — поделилась Нагайцева в интервью радио Sputnik.

Врач добавила, что из-за использования высокой температуры могут возникнуть побочные эффекты. «Желая быстро высушить голову и используя высокую температуру фена, можно пересушить кожу, из-за этого появится чувство стянутости, зуд или перхоть и даже возможен ожог», — предупредила Нагайцева.

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Волосы не пострадают от частого использования фена, если использовать современный аппарат и безопасный температурный режим, однако при неправильном его применении можно пересушить кожу. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева. «Старые фены сушили волосы высокой температурой, когда накаливалась спираль и исходила струя горячего воздуха. Сейчас фены совершенно другие, они сушат именно потоком, то есть интенсивной струей воздуха, и никак не вредят волосам, тем не менее не стоит выставлять максимальную температуру», — поделилась Нагайцева в интервью радио Sputnik. Врач добавила, что из-за использования высокой температуры могут возникнуть побочные эффекты. «Желая быстро высушить голову и используя высокую температуру фена, можно пересушить кожу, из-за этого появится чувство стянутости, зуд или перхоть и даже возможен ожог», — предупредила Нагайцева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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