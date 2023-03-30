В Екатеринбурге ищут бабушку и внучку, потративших чужие деньги на пирожки. Видео

31 марта 2023 в 09:55 Размер текста - 17 +

Неизвестные забрали чужую карточку из банкомата и стали тратить с нее деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полиция Екатеринбурга разыскивает пенсионерку и, предположительно, ее внучку, которые взяли забытую в банкомате чужую банковскую карту и потратили с нее восемь тысяч рублей. Обстоятельства инцидента URA.RU рассказали в УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудники уголовного розыска устанавливают личности гражданок, подозреваемых в хищении денежных средств с банковского счета местной жительницы. Им грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ранее в ОВД обратилась женщина. Она сообщила, что вносила денежные средства на свой счет через банкомат в районе улицы Пехотинцев. По окончании транзакций пожилая заявительница забыла карту в устройстве», — рассказали в полиции. Спустя время женщине на телефон стали приходить уведомления о том, что с карты списываются деньги. Полицейские проверили места, в которых происходили списания денег, и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Они предполагают, что к краже причастны женщина и ее внучка, и сейчас разыскивают их. На видео, опубликованном УМВД, видно, что они покупают пирожки и продукты. «Полиция просит граждан, которым известны личности данных женщин, сообщить информацию. Конфиденциальность гарантируется. Правоохранители также призывают предполагаемых похитительниц самостоятельно связаться с ними и явиться в отдел полиции № 3 (Уральская, 70а), дать пояснения, а также возместить ущерб владелице карты», — рассказали в полиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полиция Екатеринбурга разыскивает пенсионерку и, предположительно, ее внучку, которые взяли забытую в банкомате чужую банковскую карту и потратили с нее восемь тысяч рублей. Обстоятельства инцидента URA.RU рассказали в УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудники уголовного розыска устанавливают личности гражданок, подозреваемых в хищении денежных средств с банковского счета местной жительницы. Им грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ранее в ОВД обратилась женщина. Она сообщила, что вносила денежные средства на свой счет через банкомат в районе улицы Пехотинцев. По окончании транзакций пожилая заявительница забыла карту в устройстве», — рассказали в полиции. Спустя время женщине на телефон стали приходить уведомления о том, что с карты списываются деньги. Полицейские проверили места, в которых происходили списания денег, и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Они предполагают, что к краже причастны женщина и ее внучка, и сейчас разыскивают их. На видео, опубликованном УМВД, видно, что они покупают пирожки и продукты. «Полиция просит граждан, которым известны личности данных женщин, сообщить информацию. Конфиденциальность гарантируется. Правоохранители также призывают предполагаемых похитительниц самостоятельно связаться с ними и явиться в отдел полиции № 3 (Уральская, 70а), дать пояснения, а также возместить ущерб владелице карты», — рассказали в полиции.