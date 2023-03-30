30 марта 2023

В Екатеринбурге ищут бабушку и внучку, потративших чужие деньги на пирожки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, банкомат, банковская карта
Неизвестные забрали чужую карточку из банкомата и стали тратить с нее деньги Фото:

Полиция Екатеринбурга разыскивает пенсионерку и, предположительно, ее внучку, которые взяли забытую в банкомате чужую банковскую карту и потратили с нее восемь тысяч рублей. Обстоятельства инцидента URA.RU рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

«Сотрудники уголовного розыска устанавливают личности гражданок, подозреваемых в хищении денежных средств с банковского счета местной жительницы. Им грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ранее в ОВД обратилась женщина. Она сообщила, что вносила денежные средства на свой счет через банкомат в районе улицы Пехотинцев. По окончании транзакций пожилая заявительница забыла карту в устройстве», — рассказали в полиции.

Спустя время женщине на телефон стали приходить уведомления о том, что с карты списываются деньги. Полицейские проверили места, в которых происходили списания денег, и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Они предполагают, что к краже причастны женщина и ее внучка, и сейчас разыскивают их. На видео, опубликованном УМВД, видно, что они покупают пирожки и продукты.

«Полиция просит граждан, которым известны личности данных женщин, сообщить информацию. Конфиденциальность гарантируется. Правоохранители также призывают предполагаемых похитительниц самостоятельно связаться с ними и явиться в отдел полиции № 3 (Уральская, 70а), дать пояснения, а также возместить ущерб владелице карты», — рассказали в полиции.

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Полиция Екатеринбурга разыскивает пенсионерку и, предположительно, ее внучку, которые взяли забытую в банкомате чужую банковскую карту и потратили с нее восемь тысяч рублей. Обстоятельства инцидента URA.RU рассказали в УМВД по Екатеринбургу. «Сотрудники уголовного розыска устанавливают личности гражданок, подозреваемых в хищении денежных средств с банковского счета местной жительницы. Им грозит уголовная ответственность по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ранее в ОВД обратилась женщина. Она сообщила, что вносила денежные средства на свой счет через банкомат в районе улицы Пехотинцев. По окончании транзакций пожилая заявительница забыла карту в устройстве», — рассказали в полиции. Спустя время женщине на телефон стали приходить уведомления о том, что с карты списываются деньги. Полицейские проверили места, в которых происходили списания денег, и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Они предполагают, что к краже причастны женщина и ее внучка, и сейчас разыскивают их. На видео, опубликованном УМВД, видно, что они покупают пирожки и продукты. «Полиция просит граждан, которым известны личности данных женщин, сообщить информацию. Конфиденциальность гарантируется. Правоохранители также призывают предполагаемых похитительниц самостоятельно связаться с ними и явиться в отдел полиции № 3 (Уральская, 70а), дать пояснения, а также возместить ущерб владелице карты», — рассказали в полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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