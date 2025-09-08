Возле «Екатеринбург-Арены» перекроют улицы ради бегунов

Забег проведут в первой половине дня
Забег проведут в первой половине дня

В Екатеринбурге 20 сентября проведут массовый забег «Кросс нации», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. На время соревнований возле главного стадиона закроют ряд улиц, в том числе для самокатчиков, рассказали в пресс-службе мэрии.

За порядком будут следить сотрудники полиции. Автомобили не смогут проехать и припарковаться на следующих участках улиц:

  • по Пирогова, от Репина до Татищева (с 04:00 до 12:00);
  • по Татищева, от Мельникова до Репина (с 07:00 до 12:00);
  • по Крауля, от Пирогова до Репина (с 07:00 до 12:00);
  • по Репина, от Татищева до Мельникова (с 07:00 до 12:00).

Парковку в границах улиц Пирогова — Ключевской — Крылова — Татищева и Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса запретят с 12:00 19 сентября до 12:00 20 сентября. Движение для электросамокатов закроют с 07:00 до 12:00 20 сентября в границах улиц Токарей — Репина — Малышева — Московская — Ленина — Татищева.

