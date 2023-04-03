Аналитик моды назвала особенность стиля екатеринбуржцев

Екатеринбуржцы предпочитают прямоугольные формы в одежде и грубую ткань

Жители Екатеринбурга не любят ярких цветов и мягких форм в одежде Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбуржцы предпочитают прямоугольные формы в одежде и ткань, похожую по текстуре на бетон. Кроме этого, жители города редко называют себя красивыми, но отмечают, что они стильные и креативные. Такими данными поделилась основатель «Высшей школы имиджа и стиля», стилист и аналитик моды Наталья Семенова на круглом столе «Мода Екатеринбурга: вчера, сегодня, завтра».

«218 человек поучаствовали в опросе. Самые популярные слова на уровне идентичности людей, которые живут в Екатеринбурге: креативный, стильный, аутентичный, сильный, прямой, смелый, закаленный, здоровый и скоростной», — заявила Семенова. В список слов, которыми описывают себя екатеринбуржцы, не вошло определение «красивый».

Аналитик моды также проанализировала коллекции уральских дизайнеров. Согласно ее исследованию, они предпочитают отшивать вещи в черных, коричневых, бежевых и белых цветах и выбирают прямоугольную форму одежды. «Это отражение города, так как треугольников и кругов в архитектуре Екатеринбурга очень мало», — пояснила Семенова.

Также она рассказала, что при пошиве коллекций уральские дизайнеры предпочитают использовать грубую фактуру. «Фактура — это то, что напоминает нам бетон либо шершавую поверхность. Это трикотаж и меланж, это могут быть шерстяные ткани и плотный жесткий хлопок. Я не говорю, что нет других фактур — это то, что, по статистике, присутствует больше всего в коллекциях наших дизайнеров», — пояснила стилист.

Ранее стало известно, что звездный стилист и дизайнер из Екатеринбурга Петр Левенполь осенью поработает на одном подиуме с брендом Alexander McQueen. В Париж он отправится со своей коллекцией SORVALO.