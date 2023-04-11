Госдума одобрила поправку о возможности зачисления в запас без личной явки

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Госдума одобрила поправку о новых правила зачисления граждан в запас Фото:

Зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки в военкомат. Соответствующее решение приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании.

«При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах», — сообщается в тексте поправки. За принятие проголосовало большинство депутатов.

10 апреля Госдума анонсировала рассмотрение изменений в правила призыва, включающих электронные повестки. В законопроекте их приравнивают к традиционным бумажным повесткам, а уклонение от призыва будет грозить гражданину последствиями.

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Зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки в военкомат. Соответствующее решение приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании. «При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах», — сообщается в тексте поправки. За принятие проголосовало большинство депутатов. 10 апреля Госдума анонсировала рассмотрение изменений в правила призыва, включающих электронные повестки. В законопроекте их приравнивают к традиционным бумажным повесткам, а уклонение от призыва будет грозить гражданину последствиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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