Госдума одобрила поправку о возможности зачисления в запас без личной явки 11 апреля 2023 в 17:36 Размер текста - 17 + Госдума одобрила поправку о новых правила зачисления граждан в запас Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки в военкомат. Соответствующее решение приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании. «При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах», — сообщается в тексте поправки. За принятие проголосовало большинство депутатов. 10 апреля Госдума анонсировала рассмотрение изменений в правила призыва, включающих электронные повестки. В законопроекте их приравнивают к традиционным бумажным повесткам, а уклонение от призыва будет грозить гражданину последствиями. Зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки в военкомат. Соответствующее решение приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании. «При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах», — сообщается в тексте поправки. За принятие проголосовало большинство депутатов. 10 апреля Госдума анонсировала рассмотрение изменений в правила призыва, включающих электронные повестки. В законопроекте их приравнивают к традиционным бумажным повесткам, а уклонение от призыва будет грозить гражданину последствиями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям