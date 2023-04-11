Госдума одобрила поправку о возможности зачисления в запас без личной явки

Зачисление в запас граждан, обязанных стоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки в военкомат. Соответствующее решение приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании.
«При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах», — сообщается в тексте поправки. За принятие проголосовало большинство депутатов.
10 апреля Госдума анонсировала рассмотрение изменений в правила призыва, включающих электронные повестки. В законопроекте их приравнивают к традиционным бумажным повесткам, а уклонение от призыва будет грозить гражданину последствиями.
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