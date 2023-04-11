В ХМАО осудят менеджера, который требовал взятки у подрядчиков

Жителя Нефтеюганского района будут судить за коммерческий подкуп. Он работал в инжиниринговой фирме и, выполняя управленческие функции, потребовал от подрядчиков деньги за приемку работ. Об этом сообщили в Следственном комитете по ХМАО.
«Обвиняемый, являясь сотрудником инжиниринговой компании, выполняющим управленческие функции в этой организации, потребовал от представителей двух фирм-подрядчиков незаконное денежное вознаграждение за прием работ по договорам подрядов, согласование и подписание документации о выполненных объемах работы. Следствием установлено, что в качестве незаконного денежного вознаграждения обвиняемый получил более 130 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства.
Сейчас по уголовному делу следователями собраны достаточные доказательства. Материалы уже передали в суд для рассмотрения.
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