11 апреля 2023

В ХМАО осудят менеджера, который требовал взятки у подрядчиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Сотрудник незаконно получил более 130 тысяч рублей Фото:

Жителя Нефтеюганского района будут судить за коммерческий подкуп. Он работал в инжиниринговой фирме и, выполняя управленческие функции, потребовал от подрядчиков деньги за приемку работ. Об этом сообщили в Следственном комитете по ХМАО.

«Обвиняемый, являясь сотрудником инжиниринговой компании, выполняющим управленческие функции в этой организации, потребовал от представителей двух фирм-подрядчиков незаконное денежное вознаграждение за прием работ по договорам подрядов, согласование и подписание документации о выполненных объемах работы. Следствием установлено, что в качестве незаконного денежного вознаграждения обвиняемый получил более 130 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства.

Сейчас по уголовному делу следователями собраны достаточные доказательства. Материалы уже передали в суд для рассмотрения.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Жителя Нефтеюганского района будут судить за коммерческий подкуп. Он работал в инжиниринговой фирме и, выполняя управленческие функции, потребовал от подрядчиков деньги за приемку работ. Об этом сообщили в Следственном комитете по ХМАО. «Обвиняемый, являясь сотрудником инжиниринговой компании, выполняющим управленческие функции в этой организации, потребовал от представителей двух фирм-подрядчиков незаконное денежное вознаграждение за прием работ по договорам подрядов, согласование и подписание документации о выполненных объемах работы. Следствием установлено, что в качестве незаконного денежного вознаграждения обвиняемый получил более 130 тысяч рублей», — говорится на сайте ведомства. Сейчас по уголовному делу следователями собраны достаточные доказательства. Материалы уже передали в суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...