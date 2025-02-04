04 февраля 2025

Компания из Чечни выдвинула претензии к «Барби-чиновницам» из ХМАО

Несостоявшийся подрядчик заподозрил УКС Пыть-Яха в нарушении авторских прав
© Служба новостей «URA.RU»
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УКС Пыть-Яха подозревают в нарушении авторских прав
УКС Пыть-Яха подозревают в нарушении авторских прав Фото:

Управление капитального строительства Пыть-Яха (ХМАО), которое прославилось на всю страну раскрепощенными сотрудницами, известными как «Барби-чиновницы», подозревают в нарушении авторских прав. По данным источников URA.RU, компания-производитель малых архитектурных форм из Чечни «Айра» обнаружила, что в скандальном сквере Есенина были использованы их проекты — без согласия и оплаты.

«Фирма присылала управлению капстроительства коммерческие предложения, где был каталог МАФ и сертификаты. Однако контракт с ней так и не был заключен, а качели и горки в сквере изготавливал другой подрядчик, и в итоге поставил объекты с гигантскими трещинами и недочетами. „Айра“ выкатила администрации города претензии на 25 миллионов рублей и грозит судом за нарушение авторских прав. Претензия была перенаправлена в УКС», — сообщил инсайдер.

В администрации Пыть-Яха в ответ на запрос журналиста агентства подтвердили наличие претензий. Стоимость выполненных и оплаченных работ по благоустройству аллеи составила 9 290 574,72 рублей.

К ответу были приложены сертификаты, подлинность и правомочность использования сейчас проверяется компанией. Источник, близкий к «Айре», уточнил, что организация имеет право требовать демонтаж объектов в случае, если нарушение авторских прав подтвердится. Претензии выдвинуты также к подрядчику, который и поставил МАФы в рамках муниципального контракта. В адрес компании направлен запрос, ответ на момент написания новости не поступил.

УКС уже ранее попадал в скандал при строительстве сквера Есенина, на что указывали аудиторы Счетной палаты. КСП выявила финансовые нарушения на сумму более 10 миллионов рублей.

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Управление капитального строительства Пыть-Яха (ХМАО), которое прославилось на всю страну раскрепощенными сотрудницами, известными как «Барби-чиновницы», подозревают в нарушении авторских прав. По данным источников URA.RU, компания-производитель малых архитектурных форм из Чечни «Айра» обнаружила, что в скандальном сквере Есенина были использованы их проекты — без согласия и оплаты. «Фирма присылала управлению капстроительства коммерческие предложения, где был каталог МАФ и сертификаты. Однако контракт с ней так и не был заключен, а качели и горки в сквере изготавливал другой подрядчик, и в итоге поставил объекты с гигантскими трещинами и недочетами. „Айра“ выкатила администрации города претензии на 25 миллионов рублей и грозит судом за нарушение авторских прав. Претензия была перенаправлена в УКС», — сообщил инсайдер. В администрации Пыть-Яха в ответ на запрос журналиста агентства подтвердили наличие претензий. Стоимость выполненных и оплаченных работ по благоустройству аллеи составила 9 290 574,72 рублей. К ответу были приложены сертификаты, подлинность и правомочность использования сейчас проверяется компанией. Источник, близкий к «Айре», уточнил, что организация имеет право требовать демонтаж объектов в случае, если нарушение авторских прав подтвердится. Претензии выдвинуты также к подрядчику, который и поставил МАФы в рамках муниципального контракта. В адрес компании направлен запрос, ответ на момент написания новости не поступил. УКС уже ранее попадал в скандал при строительстве сквера Есенина, на что указывали аудиторы Счетной палаты. КСП выявила финансовые нарушения на сумму более 10 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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