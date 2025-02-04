Компания из Чечни выдвинула претензии к «Барби-чиновницам» из ХМАО

Управление капитального строительства Пыть-Яха (ХМАО), которое прославилось на всю страну раскрепощенными сотрудницами, известными как «Барби-чиновницы», подозревают в нарушении авторских прав. По данным источников URA.RU, компания-производитель малых архитектурных форм из Чечни «Айра» обнаружила, что в скандальном сквере Есенина были использованы их проекты — без согласия и оплаты.
«Фирма присылала управлению капстроительства коммерческие предложения, где был каталог МАФ и сертификаты. Однако контракт с ней так и не был заключен, а качели и горки в сквере изготавливал другой подрядчик, и в итоге поставил объекты с гигантскими трещинами и недочетами. „Айра“ выкатила администрации города претензии на 25 миллионов рублей и грозит судом за нарушение авторских прав. Претензия была перенаправлена в УКС», — сообщил инсайдер.
В администрации Пыть-Яха в ответ на запрос журналиста агентства подтвердили наличие претензий. Стоимость выполненных и оплаченных работ по благоустройству аллеи составила 9 290 574,72 рублей.
К ответу были приложены сертификаты, подлинность и правомочность использования сейчас проверяется компанией. Источник, близкий к «Айре», уточнил, что организация имеет право требовать демонтаж объектов в случае, если нарушение авторских прав подтвердится. Претензии выдвинуты также к подрядчику, который и поставил МАФы в рамках муниципального контракта. В адрес компании направлен запрос, ответ на момент написания новости не поступил.
УКС уже ранее попадал в скандал при строительстве сквера Есенина, на что указывали аудиторы Счетной палаты. КСП выявила финансовые нарушения на сумму более 10 миллионов рублей.
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