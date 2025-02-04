«Искала подставного мужа»: участница «4 свадьбы» из ХМАО рассказала о закулисье шоу. Фото

Сургутянке пришлось искать подставного мужа ради съемок в шоу «4 свадьбы»
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Накануне свадьбы супруги поссорились, невесте пришлось искать подставного мужа
Накануне свадьбы супруги поссорились, невесте пришлось искать подставного мужа Фото:

Дизайнер из Сургута Анастасия Кузьмина рассказала, как прошли съемки и что не показали в эфире популярного телешоу «4 свадьбы». Накануне торжества участнице пришлось искать подставного мужа из-за ссоры с женихом.

«За несколько дней до нашей свадьбы мой жених загулял, я решила, что не хочу никакой свадьбы и все отменяю. Но этого нельзя было сделать, штраф по договору один миллион рублей. Придумали со знакомой найти мне подставного мужа», — вспоминает невеста на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пара сыграла свадьбу в стиле патриотизма
Пара сыграла свадьбу в стиле патриотизма
Фото:

Однако подставной муж не понадобился, Анастасия все-таки помирилась с мужем. Но на этом курьезы не закончились. Долю пикантности на патриотичной свадьбе сургутянки (невеста была в платье в цветах флага России — прим.ред.) решила внести другая участница выпуска, которая работает стриптизершей. «Вика вышла на моей свадьбе и начала трясти голыми ******** (грудью — прим.ред.) и танцевать перед Лешей (муж). Не знала, что делать. Пришлось сделать вид, что все нормально», — добавила Кузьмина.

Свадьба сургутянки на телевидении запомнилась еще одним скандалом: во время торжества гостья Анастасии бросила кусок торта в лицо другой участницы проекта — Татьяне из Кушвы. Та не сдержала эмоций и кинула десертом в ответ.

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Дизайнер из Сургута Анастасия Кузьмина рассказала, как прошли съемки и что не показали в эфире популярного телешоу «4 свадьбы». Накануне торжества участнице пришлось искать подставного мужа из-за ссоры с женихом. «За несколько дней до нашей свадьбы мой жених загулял, я решила, что не хочу никакой свадьбы и все отменяю. Но этого нельзя было сделать, штраф по договору один миллион рублей. Придумали со знакомой найти мне подставного мужа», — вспоминает невеста на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Однако подставной муж не понадобился, Анастасия все-таки помирилась с мужем. Но на этом курьезы не закончились. Долю пикантности на патриотичной свадьбе сургутянки (невеста была в платье в цветах флага России — прим.ред.) решила внести другая участница выпуска, которая работает стриптизершей. «Вика вышла на моей свадьбе и начала трясти голыми ******** (грудью — прим.ред.) и танцевать перед Лешей (муж). Не знала, что делать. Пришлось сделать вид, что все нормально», — добавила Кузьмина. Свадьба сургутянки на телевидении запомнилась еще одним скандалом: во время торжества гостья Анастасии бросила кусок торта в лицо другой участницы проекта — Татьяне из Кушвы. Та не сдержала эмоций и кинула десертом в ответ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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