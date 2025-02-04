В ХМАО мигранты устроили массовую потасовку у здания УФМС

В Нижневартовске (ХМАО) возле миграционного центра произошла массовая драка между иностранцами. После произошедшего в СК РФ заинтересовались конфликтом.
«В соцмедиа сообщается, что у миграционного центра Нижневартовска произошел конфликт. Следственными органами СК России по ХМАО-Югре по данному факту проводится процессуальная проверка по статье 213 УК РФ», — сообщается в telegram-канале ведомства. В местных пабликах очевидцы делились, что мигранты стояли в очереди у здания УФМС.
Уточняется, что в драке участвовало как минимум 15 человек. Кроме того, уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, правоохранители передадут для расследования в окружное Управление СК РФ.
В соцсети видео с места потасовки на Мира, 25 опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Участники драки громко кричали и разбудили жильцов.
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