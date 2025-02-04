04 февраля 2025

В ХМАО мигранты устроили массовую потасовку у здания УФМС

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты стояли в очереди у здания УФМС
Мигранты стояли в очереди у здания УФМС Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) возле миграционного центра произошла массовая драка между иностранцами. После произошедшего в СК РФ заинтересовались конфликтом.

«В соцмедиа сообщается, что у миграционного центра Нижневартовска произошел конфликт. Следственными органами СК России по ХМАО-Югре по данному факту проводится процессуальная проверка по статье 213 УК РФ», — сообщается в telegram-канале ведомства. В местных пабликах очевидцы делились, что мигранты стояли в очереди у здания УФМС.

Уточняется, что в драке участвовало как минимум 15 человек. Кроме того, уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, правоохранители передадут для расследования в окружное Управление СК РФ.

В соцсети видео с места потасовки на Мира, 25 опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Участники драки громко кричали и разбудили жильцов.

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В Нижневартовске (ХМАО) возле миграционного центра произошла массовая драка между иностранцами. После произошедшего в СК РФ заинтересовались конфликтом. «В соцмедиа сообщается, что у миграционного центра Нижневартовска произошел конфликт. Следственными органами СК России по ХМАО-Югре по данному факту проводится процессуальная проверка по статье 213 УК РФ», — сообщается в telegram-канале ведомства. В местных пабликах очевидцы делились, что мигранты стояли в очереди у здания УФМС. Уточняется, что в драке участвовало как минимум 15 человек. Кроме того, уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, правоохранители передадут для расследования в окружное Управление СК РФ. В соцсети видео с места потасовки на Мира, 25 опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Участники драки громко кричали и разбудили жильцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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