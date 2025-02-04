Utair распродает дешевые билеты из Сургута в Дубай

Авиакомпания Utair продает билеты из Сургута в Дубай со скидкой до 50% в честь своего 58 дня рождения. Об этом сообщила сама компания.
«Получите скидку 25% при покупке билетов в Дубай из Сургута по промокоду. Он действует даже на тариф „Минимум“!», — сказано в сообщении.
Также компания обещает подарить кешбэк до 25% милями за покупку билетов по тарифу «Премиум». Акция действует до 9 февраля, а полететь можно будет до 20 марта.
Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО могут купить дешевые билеты на самолет. Дело в том, что в 2025 году Росавиация утвердила более 30 югорских авиамаршрутов, которые частично финансируются властями регионов.
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