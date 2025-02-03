03 февраля 2025

Замгенпрокурора Зайцев добился признания дома в ХМАО аварийным

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Зайцев добился признания дома № 13 по улице Мечникова в Сургуте аварийным
Сергей Зайцев добился признания дома № 13 по улице Мечникова в Сургуте аварийным Фото:

Замгенпрокурора Сергей Зайцев добился признания дома № 13 по улице Мечникова в Сургуте аварийным после личного обращения жильцов. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре.

«По поручению Сергея Зайцева для объективной оценки ситуации на место выезжал прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин. Были зафиксированы факты разрушения плит перекрытия, фундамента, кирпичной кладки, несущих стен. Установлена необходимость проведения дополнительной экспертизы для решения вопроса о признании дома аварийным», — сказано в сообщении.

Проверку выполнили, возбудив уголовное дело о халатности в отношении местных чиновников. Согласно экспертному заключению, здание отнесено к аварийной категории, хотя ранее власти города не нашли оснований для признания дома таковым. «В результате на сегодняшний день 12 семей, проживавших в указанном доме, переселены либо получили компенсационные выплаты», — добавили в прокуратуре.

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Замгенпрокурора Сергей Зайцев добился признания дома № 13 по улице Мечникова в Сургуте аварийным после личного обращения жильцов. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре. «По поручению Сергея Зайцева для объективной оценки ситуации на место выезжал прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин. Были зафиксированы факты разрушения плит перекрытия, фундамента, кирпичной кладки, несущих стен. Установлена необходимость проведения дополнительной экспертизы для решения вопроса о признании дома аварийным», — сказано в сообщении. Проверку выполнили, возбудив уголовное дело о халатности в отношении местных чиновников. Согласно экспертному заключению, здание отнесено к аварийной категории, хотя ранее власти города не нашли оснований для признания дома таковым. «В результате на сегодняшний день 12 семей, проживавших в указанном доме, переселены либо получили компенсационные выплаты», — добавили в прокуратуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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