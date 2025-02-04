В ХМАО с концертом выступит Вячеслав Бутусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Бутусова в Сургуте пройдет весной
Концерт Бутусова в Сургуте пройдет весной Фото:
новость из сюжета
Селебрити едут на гастроли в ХМАО

Вячеслав Бутусов выступит в Сургуте с концертом в честь 40-летия рок-группы Nautilus Pompilius. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«Вячеслав Бутусов и группа „Орден Славы“ сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет юбилейная программа из любимых хитов и редких песен», — говорится в афише.

В 2025 году на гастроли в ХМАО съедутся и другие рок- и поп-звезды. Среди них — «Пикник», The Hatters, Anna Asti, SHAMAN. А для фанатов российской эстрады выступят Григорий Лепс и Елена Ваенга.

Ранее URA.RU сообщало, что Anna Asti решила дать в Сургуте дополнительный концерт. Однако билеты на ее первое выступление в городе резко взлетели в цене. После Нового года стоимость мест на танцпол выросла с трех до пяти тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вячеслав Бутусов выступит в Сургуте с концертом в честь 40-летия рок-группы Nautilus Pompilius. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов. «Вячеслав Бутусов и группа „Орден Славы“ сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет юбилейная программа из любимых хитов и редких песен», — говорится в афише. В 2025 году на гастроли в ХМАО съедутся и другие рок- и поп-звезды. Среди них — «Пикник», The Hatters, Anna Asti, SHAMAN. А для фанатов российской эстрады выступят Григорий Лепс и Елена Ваенга. Ранее URA.RU сообщало, что Anna Asti решила дать в Сургуте дополнительный концерт. Однако билеты на ее первое выступление в городе резко взлетели в цене. После Нового года стоимость мест на танцпол выросла с трех до пяти тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...