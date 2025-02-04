В ХМАО с концертом выступит Вячеслав Бутусов

Вячеслав Бутусов выступит в Сургуте с концертом в честь 40-летия рок-группы Nautilus Pompilius. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.
«Вячеслав Бутусов и группа „Орден Славы“ сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждет юбилейная программа из любимых хитов и редких песен», — говорится в афише.
В 2025 году на гастроли в ХМАО съедутся и другие рок- и поп-звезды. Среди них — «Пикник», The Hatters, Anna Asti, SHAMAN. А для фанатов российской эстрады выступят Григорий Лепс и Елена Ваенга.
Ранее URA.RU сообщало, что Anna Asti решила дать в Сургуте дополнительный концерт. Однако билеты на ее первое выступление в городе резко взлетели в цене. После Нового года стоимость мест на танцпол выросла с трех до пяти тысяч рублей.
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