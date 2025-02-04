В самом скандальном городе ХМАО назначен новый начальник полиции

Полицию Пыть-Яха возглавил Артур Сибагатуллин
© Служба новостей «URA.RU»
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Полицию Пыть-Яха возглавил Артур Сибагатуллин из Лянтора
Полицию Пыть-Яха возглавил Артур Сибагатуллин из Лянтора Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) новым главой полиции стал силовик из Лянтора Артур Сибагатуллин. Глава города Дмитрий Горбунов познакомился с новым руководителем.

«В ходе нашей встречи мы обсудили ключевые вопросы, касающиеся обеспечения безопасности в нашем городе, а также планы по улучшению взаимодействия с населением. Новый руководитель обозначил готовность к сотрудничеству для решения актуальных проблем», — написал Горбунов в своем telegram-канале.

Ранее агентство писало, что на пост главы полиции Пыть-Яха прочат замглавы ОМВД Лянтора Артура Сибагатуллина. Инсайд URA.RU подтвердился. Сибагатуллин состоял в кадровом резерве МВД, кроме того, он хорошо зарекомендовал себя во время службы на Северном Кавказе, где с апреля по октябрь 2024 года руководил сводным отрядом полицейских из Югры.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) новым главой полиции стал силовик из Лянтора Артур Сибагатуллин. Глава города Дмитрий Горбунов познакомился с новым руководителем. «В ходе нашей встречи мы обсудили ключевые вопросы, касающиеся обеспечения безопасности в нашем городе, а также планы по улучшению взаимодействия с населением. Новый руководитель обозначил готовность к сотрудничеству для решения актуальных проблем», — написал Горбунов в своем telegram-канале. Ранее агентство писало, что на пост главы полиции Пыть-Яха прочат замглавы ОМВД Лянтора Артура Сибагатуллина. Инсайд URA.RU подтвердился. Сибагатуллин состоял в кадровом резерве МВД, кроме того, он хорошо зарекомендовал себя во время службы на Северном Кавказе, где с апреля по октябрь 2024 года руководил сводным отрядом полицейских из Югры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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