03 февраля 2025

В Нефтеюганске разгорелся скандал из-за повышения платы для воспитанников частного детсада

В ХМАО разгорелся скандал из-за повышения платы для воспитанников детсада
© Служба новостей «URA.RU»
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Родители бьют тревогу из-за изменения стоимости за сад до 900 рублей в день
Родители бьют тревогу из-за изменения стоимости за сад до 900 рублей в день Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) родители дошкольников заявили о внезапном повышении платы за частный детский сад «Семь гномов» до 900 рублей в день. Об этом URA.RU сообщили сами родители.

«Это был единственный бесплатный для родителей сад не только в ХМАО, а в стране. Родителям воспитанников было неожиданно объявлено об изменении стоимости услуг учреждения, в котором стало известно, что произошло изменение городского нормативного документа…», — объяснили родители.

Родители воспитанников рассказали, что большая часть семей -многодетные, неполные либо семьи бойцов СВО, и теперь они остались «брошенными на произвол судьбы», так как мэрия изменила положение порядка предоставления субсидий. Теперь за ранее бесплатный детский сад предлагается платить 910 рублей в день (после многочисленных обращений в депобр — 245 рублей), что значительно превышает расценки любого муниципального детского сада.

Кроме того, детский сад был организован частным лицом: родители сообщили, что руководство сада так же возмущено сложившейся ситуацией, ведь новый приказ не позволяет продолжать деятельность на бесплатной основе. В дошкольном учреждении журналисту URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позже.

В мэрию Нефтеюганска направлен официальный запрос. Ответ ожидается.

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В Нефтеюганске (ХМАО) родители дошкольников заявили о внезапном повышении платы за частный детский сад «Семь гномов» до 900 рублей в день. Об этом URA.RU сообщили сами родители. «Это был единственный бесплатный для родителей сад не только в ХМАО, а в стране. Родителям воспитанников было неожиданно объявлено об изменении стоимости услуг учреждения, в котором стало известно, что произошло изменение городского нормативного документа…», — объяснили родители. Родители воспитанников рассказали, что большая часть семей -многодетные, неполные либо семьи бойцов СВО, и теперь они остались «брошенными на произвол судьбы», так как мэрия изменила положение порядка предоставления субсидий. Теперь за ранее бесплатный детский сад предлагается платить 910 рублей в день (после многочисленных обращений в депобр — 245 рублей), что значительно превышает расценки любого муниципального детского сада. Кроме того, детский сад был организован частным лицом: родители сообщили, что руководство сада так же возмущено сложившейся ситуацией, ведь новый приказ не позволяет продолжать деятельность на бесплатной основе. В дошкольном учреждении журналисту URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позже. В мэрию Нефтеюганска направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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