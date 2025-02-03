В Нефтеюганске разгорелся скандал из-за повышения платы для воспитанников частного детсада

В Нефтеюганске (ХМАО) родители дошкольников заявили о внезапном повышении платы за частный детский сад «Семь гномов» до 900 рублей в день. Об этом URA.RU сообщили сами родители.
«Это был единственный бесплатный для родителей сад не только в ХМАО, а в стране. Родителям воспитанников было неожиданно объявлено об изменении стоимости услуг учреждения, в котором стало известно, что произошло изменение городского нормативного документа…», — объяснили родители.
Родители воспитанников рассказали, что большая часть семей -многодетные, неполные либо семьи бойцов СВО, и теперь они остались «брошенными на произвол судьбы», так как мэрия изменила положение порядка предоставления субсидий. Теперь за ранее бесплатный детский сад предлагается платить 910 рублей в день (после многочисленных обращений в депобр — 245 рублей), что значительно превышает расценки любого муниципального детского сада.
Кроме того, детский сад был организован частным лицом: родители сообщили, что руководство сада так же возмущено сложившейся ситуацией, ведь новый приказ не позволяет продолжать деятельность на бесплатной основе. В дошкольном учреждении журналисту URA.RU пообещали прокомментировать ситуацию позже.
В мэрию Нефтеюганска направлен официальный запрос. Ответ ожидается.
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