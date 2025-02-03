В ХМАО пройдет «Лыжня России 2025»: расписание забегов

В ХМАО 8 февраля пройдет масштабное мероприятие, приуроченное к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне — «Лыжня России». Зарегистрироваться на мероприятие можно через Госуслуги до 6 февраля. Где и когда пройдут забеги — в материале URA.RU.
Ханты-Мансийск
Место проведения — «Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко», улица Спортивная, 24
Участвуют все желающие. Стиль свободный. Дисциплина — масстарт
Регистрация участников массового забега с 10:00 до 12:00
Забеги юношей и девушек 10:00-12:15
Массовый забег, все желающие от трех лет и старше 1,5 км — 13:00
Награждение победителей и призеров — 13:40
Сургут
Место проведения — «Спортивное ядро в микрорайоне 35А» (Югорский тракт)
Принять участие могут все желающие старше 3-х лет
Регистрация участников и старты спортивных забегов с 10:00 до 11:30
Церемония открытия 11:40-11:55
Массовые забеги — с 12:00 до 12:30
Награждение — 12:50
Нижневартовск
Место проведения — СОК «Радуга», Автодорога Нижневартовск-Радужный, 1а
Спортивные забеги: 2000 м, 4000 м, 6000 м (нужно подать заявку)
Массовый забег: 2000 м (нужно подать заявку)
Участникам необходимо предоставить медицинское заключение на электронную почту при регистрации на участие
Торжественная церемония открытия в 12:30.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!