03 февраля 2025

В ХМАО пройдет «Лыжня России 2025»: расписание забегов

Где и когда в ХМАО пройдет «Лыжня России 2025»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мероприятие пройдет 8 февраля в городах округа
Мероприятие пройдет 8 февраля в городах округа Фото:

В ХМАО 8 февраля пройдет масштабное мероприятие, приуроченное к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне — «Лыжня России». Зарегистрироваться на мероприятие можно через Госуслуги до 6 февраля. Где и когда пройдут забеги — в материале URA.RU.

Ханты-Мансийск

Место проведения — «Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко», улица Спортивная, 24

Участвуют все желающие. Стиль свободный. Дисциплина — масстарт

Регистрация участников массового забега с 10:00 до 12:00

Забеги юношей и девушек 10:00-12:15

Массовый забег, все желающие от трех лет и старше 1,5 км — 13:00

Награждение победителей и призеров — 13:40

Сургут

Место проведения — «Спортивное ядро в микрорайоне 35А» (Югорский тракт)

Принять участие могут все желающие старше 3-х лет

Регистрация участников и старты спортивных забегов с 10:00 до 11:30

Церемония открытия 11:40-11:55

Массовые забеги — с 12:00 до 12:30

Награждение — 12:50

Нижневартовск

Место проведения — СОК «Радуга», Автодорога Нижневартовск-Радужный, 1а

Спортивные забеги: 2000 м, 4000 м, 6000 м (нужно подать заявку)

Массовый забег: 2000 м (нужно подать заявку)

Участникам необходимо предоставить медицинское заключение на электронную почту при регистрации на участие

Торжественная церемония открытия в 12:30.

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В ХМАО 8 февраля пройдет масштабное мероприятие, приуроченное к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне — «Лыжня России». Зарегистрироваться на мероприятие можно через Госуслуги до 6 февраля. Где и когда пройдут забеги — в материале URA.RU. Ханты-Мансийск Место проведения — «Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко», улица Спортивная, 24 Участвуют все желающие. Стиль свободный. Дисциплина — масстарт Регистрация участников массового забега с 10:00 до 12:00 Забеги юношей и девушек 10:00-12:15 Массовый забег, все желающие от трех лет и старше 1,5 км — 13:00 Награждение победителей и призеров — 13:40 Сургут Место проведения — «Спортивное ядро в микрорайоне 35А» (Югорский тракт) Принять участие могут все желающие старше 3-х лет Регистрация участников и старты спортивных забегов с 10:00 до 11:30 Церемония открытия 11:40-11:55 Массовые забеги — с 12:00 до 12:30 Награждение — 12:50 Нижневартовск Место проведения — СОК «Радуга», Автодорога Нижневартовск-Радужный, 1а Спортивные забеги: 2000 м, 4000 м, 6000 м (нужно подать заявку) Массовый забег: 2000 м (нужно подать заявку) Участникам необходимо предоставить медицинское заключение на электронную почту при регистрации на участие Торжественная церемония открытия в 12:30.
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