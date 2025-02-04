Кинотеатры ХМАО назвали даты премьеры нового фильма с Юрой Борисовым, номинированным на «Оскар»

Предпоказ фильма «Пророк» с Юрой Борисовым состоится в Сургуте 12 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Предпоказ «Пророка» запланирован в Сургуте на 12 февраля
Предпоказ «Пророка» запланирован в Сургуте на 12 февраля Фото:

В югорских кинотеатрах фильм «Пророк. История Александра Пушкина» начнут показывать с 12 февраля. Главную роль в премьере сыграл актер Юра Борисов, которого номинировали на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

«„Пророк. История Александра Пушкина“: предпоказ 12 февраля», — говорится в афише, опубликованной на сайте одного из популярных кинотеатров в Сургуте. С 14 февраля киноленту можно посмотреть и в других кинозалах округа.

Однако в Ханты-Мансийке с датой премьеры «Пророка» пока не определились. «Скорее всего фильм будет в прокате, возможно, немного позже», — узнал корреспондент URA.RU в городском кинотеатре.

Фильм рассказывает о жизни великого русского поэта Александра Пушкина. В его образ и перевоплотился актер Юра Борисов, который получил широкую известность после номинации на «Оскар» за участие в драме «Анора». О съемках «Пророка» и интересных фактах можно прочитать в материале URA.RU.

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В югорских кинотеатрах фильм «Пророк. История Александра Пушкина» начнут показывать с 12 февраля. Главную роль в премьере сыграл актер Юра Борисов, которого номинировали на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. «„Пророк. История Александра Пушкина“: предпоказ 12 февраля», — говорится в афише, опубликованной на сайте одного из популярных кинотеатров в Сургуте. С 14 февраля киноленту можно посмотреть и в других кинозалах округа. Однако в Ханты-Мансийке с датой премьеры «Пророка» пока не определились. «Скорее всего фильм будет в прокате, возможно, немного позже», — узнал корреспондент URA.RU в городском кинотеатре. Фильм рассказывает о жизни великого русского поэта Александра Пушкина. В его образ и перевоплотился актер Юра Борисов, который получил широкую известность после номинации на «Оскар» за участие в драме «Анора». О съемках «Пророка» и интересных фактах можно прочитать в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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