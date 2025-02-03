03 февраля 2025

В ХМАО перекроют участок федеральной трассы на два дня

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На трассе возможна остановка движения с 5 по 7 февраля
На трассе возможна остановка движения с 5 по 7 февраля Фото:

На автомобильной трассе Югорск — Таежный с 393 по 394 км будет остановлено движение с 5 по 7 февраля. Об этом сообщает управление автодорог Югры.

«С 5 по 7 февраля, возможна временная остановка движения — на период не более одного часа. Просим автомобилистов учитывать информацию при планировании поездок в указанные даты», — написано в сообщении.

Ограничения связаны с проведением монтажных работ на трассе. Планируется испытание подключения газопровода «Игрим-Серов-Н.Тагил».

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На автомобильной трассе Югорск — Таежный с 393 по 394 км будет остановлено движение с 5 по 7 февраля. Об этом сообщает управление автодорог Югры. «С 5 по 7 февраля, возможна временная остановка движения — на период не более одного часа. Просим автомобилистов учитывать информацию при планировании поездок в указанные даты», — написано в сообщении. Ограничения связаны с проведением монтажных работ на трассе. Планируется испытание подключения газопровода «Игрим-Серов-Н.Тагил».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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