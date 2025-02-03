В ХМАО перекроют участок федеральной трассы на два дня

На трассе возможна остановка движения с 5 по 7 февраля
На автомобильной трассе Югорск — Таежный с 393 по 394 км будет остановлено движение с 5 по 7 февраля. Об этом сообщает управление автодорог Югры.
«С 5 по 7 февраля, возможна временная остановка движения — на период не более одного часа. Просим автомобилистов учитывать информацию при планировании поездок в указанные даты», — написано в сообщении.
Ограничения связаны с проведением монтажных работ на трассе. Планируется испытание подключения газопровода «Игрим-Серов-Н.Тагил».
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