Спасатели выпустили экстренное предупреждение для свердловчан

В Свердловской области поднимется сильный ветер
Свердловчанам стоит быть осторожным из-за сильного ветра, который прогнозируют на 13 апреля. Соответствующее предупреждение выпустили сотрудники свердловского ГУ МЧС.
«13 апреля местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. После предостережения синоптиков свердловчанам стоит быть осторожнее на улице.
Ранее синоптики прогнозировали резкое похолодание на Урале. В выходные 8 и 9 апреля в регионе была солнечная погода с ветром, а затем температура воздуха незначительно снизилась.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.