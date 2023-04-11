11 апреля 2023

Спасатели выпустили экстренное предупреждение для свердловчан

В Свердловской области 13 апреля ожидают усиление ветра до 20 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
В Свердловской области поднимется сильный ветер Фото:

Свердловчанам стоит быть осторожным из-за сильного ветра, который прогнозируют на 13 апреля. Соответствующее предупреждение выпустили сотрудники свердловского ГУ МЧС.

«13 апреля местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. После предостережения синоптиков свердловчанам стоит быть осторожнее на улице.

Ранее синоптики прогнозировали резкое похолодание на Урале. В выходные 8 и 9 апреля в регионе была солнечная погода с ветром, а затем температура воздуха незначительно снизилась.

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Свердловчанам стоит быть осторожным из-за сильного ветра, который прогнозируют на 13 апреля. Соответствующее предупреждение выпустили сотрудники свердловского ГУ МЧС. «13 апреля местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. После предостережения синоптиков свердловчанам стоит быть осторожнее на улице. Ранее синоптики прогнозировали резкое похолодание на Урале. В выходные 8 и 9 апреля в регионе была солнечная погода с ветром, а затем температура воздуха незначительно снизилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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