Спасатели выпустили экстренное предупреждение для свердловчан

В Свердловской области 13 апреля ожидают усиление ветра до 20 метров в секунду

В Свердловской области поднимется сильный ветер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловчанам стоит быть осторожным из-за сильного ветра, который прогнозируют на 13 апреля. Соответствующее предупреждение выпустили сотрудники свердловского ГУ МЧС.

«13 апреля местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. После предостережения синоптиков свердловчанам стоит быть осторожнее на улице.

Ранее синоптики прогнозировали резкое похолодание на Урале. В выходные 8 и 9 апреля в регионе была солнечная погода с ветром, а затем температура воздуха незначительно снизилась.