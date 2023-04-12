12 апреля 2023

Дочка «Роснефти» в ХМАО открыла новую лабораторию на месторождении

© Служба новостей «URA.RU»
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Химико-фармацевтический центр УрФУ. Екатеринбург, колба, лаборант, химия, химическая лаборатория, химические опыты
В лаборатории будут ежедневно проводить около 600 исследований нефти Фото:

«РН-Няганьнефтегаз» — дочернее общество «Роснефти» открыло новое здание лаборатории на Ем-Еговском месторождении в ХМАО. Представители предприятия рассказали, что на новом объекте ежедневно будут проводить несколько сотен исследований нефтяного сырья.

«За смену лаборанты смогут проводить порядка 600 испытаний. В новом здании оборудованы просторные помещения для проведения исследований и для отдыха персонала», — сообщили нефтяники.

Площадь новой лаборатории составляет 252 квадратных метра. Микроклимат в здании создает интеллектуальная система вентиляции, которая поддерживает комфортную температуру, влажность и необходимую циркуляцию воздуха.

Ранее URA.RU писало, что «РН-Няганьнефтегаз» ищет начальника управления капитального строительства. Компания готова платить сотруднику от 295 тысяч рублей.

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«РН-Няганьнефтегаз» — дочернее общество «Роснефти» открыло новое здание лаборатории на Ем-Еговском месторождении в ХМАО. Представители предприятия рассказали, что на новом объекте ежедневно будут проводить несколько сотен исследований нефтяного сырья. «За смену лаборанты смогут проводить порядка 600 испытаний. В новом здании оборудованы просторные помещения для проведения исследований и для отдыха персонала», — сообщили нефтяники. Площадь новой лаборатории составляет 252 квадратных метра. Микроклимат в здании создает интеллектуальная система вентиляции, которая поддерживает комфортную температуру, влажность и необходимую циркуляцию воздуха. Ранее URA.RU писало, что «РН-Няганьнефтегаз» ищет начальника управления капитального строительства. Компания готова платить сотруднику от 295 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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