Дочка «Роснефти» в ХМАО открыла новую лабораторию на месторождении

«РН-Няганьнефтегаз» — дочернее общество «Роснефти» открыло новое здание лаборатории на Ем-Еговском месторождении в ХМАО. Представители предприятия рассказали, что на новом объекте ежедневно будут проводить несколько сотен исследований нефтяного сырья.
«За смену лаборанты смогут проводить порядка 600 испытаний. В новом здании оборудованы просторные помещения для проведения исследований и для отдыха персонала», — сообщили нефтяники.
Площадь новой лаборатории составляет 252 квадратных метра. Микроклимат в здании создает интеллектуальная система вентиляции, которая поддерживает комфортную температуру, влажность и необходимую циркуляцию воздуха.
Ранее URA.RU писало, что «РН-Няганьнефтегаз» ищет начальника управления капитального строительства. Компания готова платить сотруднику от 295 тысяч рублей.
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