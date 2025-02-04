Сургутяне заняли большинство мест на концерт эстрадного певца Ярослава Сумишевского. Выступление звезды было на грани срыва, ведь за три недели до него билеты плохо продавались.
«Количество свободных мест: 269 (из 850)», — следует из данных, размещенных на сайте сервиса по продаже билетов. При этом 2/3 зрительских мест уже занято. До концерта остается чуть больше недели.
Иначе ситуация обстояла почти две недели назад. На тот момент половина мест в зале были свободными.
А тем временем билеты на концерт Anna Asti в Сургуте резко взлетели в цене. После Нового года стоимость мест на танцпол выросла с трех до пяти тысяч рублей.
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