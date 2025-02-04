04 февраля 2025

Был на грани фиаско: концерт звезды эстрады в Сургуте спасен от полупустого зала. Скрин

Сургутяне раскупили большинство билетов на концерт Сумишевского
© Служба новостей «URA.RU»
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Продажи билетов на концерт Сумишевского поднялись за пару недель до выступления
Продажи билетов на концерт Сумишевского поднялись за пару недель до выступления Фото:
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Сургутяне заняли большинство мест на концерт эстрадного певца Ярослава Сумишевского. Выступление звезды было на грани срыва, ведь за три недели до него билеты плохо продавались.

«Количество свободных мест: 269 (из 850)», — следует из данных, размещенных на сайте сервиса по продаже билетов. При этом 2/3 зрительских мест уже занято. До концерта остается чуть больше недели.

Иначе ситуация обстояла почти две недели назад. На тот момент половина мест в зале были свободными.

А тем временем билеты на концерт Anna Asti в Сургуте резко взлетели в цене. После Нового года стоимость мест на танцпол выросла с трех до пяти тысяч рублей.

Продажи билетов на концерт Сумишевского поднялись за пару недель до выступления
Продажи билетов на концерт Сумишевского поднялись за пару недель до выступления
Фото:

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Сургутяне заняли большинство мест на концерт эстрадного певца Ярослава Сумишевского. Выступление звезды было на грани срыва, ведь за три недели до него билеты плохо продавались. «Количество свободных мест: 269 (из 850)», — следует из данных, размещенных на сайте сервиса по продаже билетов. При этом 2/3 зрительских мест уже занято. До концерта остается чуть больше недели. Иначе ситуация обстояла почти две недели назад. На тот момент половина мест в зале были свободными. А тем временем билеты на концерт Anna Asti в Сургуте резко взлетели в цене. После Нового года стоимость мест на танцпол выросла с трех до пяти тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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