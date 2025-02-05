Силовики задержали почти всех участников массовой драки в Нижневартовске

В ХМАО возбудили уголовное дело на участников массовой драки
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Силовики задержали 11 участников драки в Нижневартовске
Силовики задержали 11 участников драки в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) силовики задержали 11 человек, которые устроили массовую драку в одном из жилых дворов. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов.

«Задержаны 11 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (хулиганство)», — рассказали агентству в полиции.

Причиной потасовки стал давний, длительный конфликт между участниками драки. По словам источника, вопреки слухам в этой истории не были замешаны мигранты, все мужчины являются россиянами.

Дело расследует следственный комитет региона. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU публиковало видео с массовой дракой в Нижневартовске. Инцидент произошел ночью 4 февраля в шестом микрорайоне.

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В Нижневартовске (ХМАО) силовики задержали 11 человек, которые устроили массовую драку в одном из жилых дворов. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных органов. «Задержаны 11 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (хулиганство)», — рассказали агентству в полиции. Причиной потасовки стал давний, длительный конфликт между участниками драки. По словам источника, вопреки слухам в этой истории не были замешаны мигранты, все мужчины являются россиянами. Дело расследует следственный комитет региона. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU публиковало видео с массовой дракой в Нижневартовске. Инцидент произошел ночью 4 февраля в шестом микрорайоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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