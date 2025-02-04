В Нижневартовске (ХМАО) лишится работы водитель автобуса, который устроил потасовку с водителем легковушки прямо посреди рейса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто».
«Водитель снят с линии и будет уволен. Снимается видео с камеры видеонаблюдения для установления полной картины произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика.
Видео опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовск». На записи водитель автобуса скандалит с другим участником дорожного движения, а затем возвращается за руль. Перепалка с водителем легковушки стоила ему работы.
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