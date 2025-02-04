04 февраля 2025

В ХМАО водителя автобуса уволят после потасовки на дороге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителю грозит увольнение после потасовки на дороге
Водителю грозит увольнение после потасовки на дороге Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) лишится работы водитель автобуса, который устроил потасовку с водителем легковушки прямо посреди рейса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто».

«Водитель снят с линии и будет уволен. Снимается видео с камеры видеонаблюдения для установления полной картины произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика.

Видео опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовск». На записи водитель автобуса скандалит с другим участником дорожного движения, а затем возвращается за руль. Перепалка с водителем легковушки стоила ему работы.

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В Нижневартовске (ХМАО) лишится работы водитель автобуса, который устроил потасовку с водителем легковушки прямо посреди рейса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто». «Водитель снят с линии и будет уволен. Снимается видео с камеры видеонаблюдения для установления полной картины произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика. Видео опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовск». На записи водитель автобуса скандалит с другим участником дорожного движения, а затем возвращается за руль. Перепалка с водителем легковушки стоила ему работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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