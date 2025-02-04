04 февраля 2025

Заводные конкурсы: главная тусовщица Сургута сыграла «вызывающую» свадьбу на ТВ. Фото

Участнице шоу «4 свадьбы» из Сургута не хватило пары баллов до победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Свадьбу сургутянки сыграли в красно-белых цветах
Свадьбу сургутянки сыграли в красно-белых цветах Фото:

На телеканале «Пятница!» показали свадьбу ведущей вечеринок в Сургуте (ХМАО) Ники Саттаровой. Тусовщица устроила торжество в «вызывающем» стиле почти за миллион рублей ради съемок в шоу «4 свадьбы».

«Стиль свадьбы — вызывающий. Что-то такое рокерское, готическое, развязное. Наш бюджет 800 тысяч рублей. У нас будет фуршет, а фишка — бармен. Желательно, чтоб он был с голым торсом», — пояснила невеста в эфире. Некоторые из участниц шоу поддержали задумку сургутянки, а другие высказались за устоявшиеся традиции. «Все-таки свадьба, надо как-то поцевильней», — считает Кристина из Челябинска.

Гостья свадьбы предложила молодоженам сыграть в «скачки»
Гостья свадьбы предложила молодоженам сыграть в «скачки»
Фото:

Свадьбу в красно-белых цветах сыграли в городском банкетном зале. Жениха одели в алый костюм, а невеста за время торжества сменила два платья. Гостей развлекали «скачками», а фишкой программы стало мужское дефиле.

До победы в шоу сургутянке не хватило всего пары баллов. Оказалось, Саттарова якобы из жалости отдала десять баллов конкурентке, которая в итоге и выиграла.

Ранее URA.RU рассказывало о другой жительнице Сургута, которая также засветилась в проекте «4 свадьбы». Героиней стала дизайнер Анастасия Кузьмина, для торжества в патриотичном стиле она сшила платье в цветах флага России. После выхода выпуска в эфир невеста призналась, что накануне торжества ей пришлось искать подставного мужа из-за ссоры с женихом.

На церемонии гостям и молодоженам повязали на глаза ленты
На церемонии гостям и молодоженам повязали на глаза ленты
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На телеканале «Пятница!» показали свадьбу ведущей вечеринок в Сургуте (ХМАО) Ники Саттаровой. Тусовщица устроила торжество в «вызывающем» стиле почти за миллион рублей ради съемок в шоу «4 свадьбы». «Стиль свадьбы — вызывающий. Что-то такое рокерское, готическое, развязное. Наш бюджет 800 тысяч рублей. У нас будет фуршет, а фишка — бармен. Желательно, чтоб он был с голым торсом», — пояснила невеста в эфире. Некоторые из участниц шоу поддержали задумку сургутянки, а другие высказались за устоявшиеся традиции. «Все-таки свадьба, надо как-то поцевильней», — считает Кристина из Челябинска. Свадьбу в красно-белых цветах сыграли в городском банкетном зале. Жениха одели в алый костюм, а невеста за время торжества сменила два платья. Гостей развлекали «скачками», а фишкой программы стало мужское дефиле. До победы в шоу сургутянке не хватило всего пары баллов. Оказалось, Саттарова якобы из жалости отдала десять баллов конкурентке, которая в итоге и выиграла. Ранее URA.RU рассказывало о другой жительнице Сургута, которая также засветилась в проекте «4 свадьбы». Героиней стала дизайнер Анастасия Кузьмина, для торжества в патриотичном стиле она сшила платье в цветах флага России. После выхода выпуска в эфир невеста призналась, что накануне торжества ей пришлось искать подставного мужа из-за ссоры с женихом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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