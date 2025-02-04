На телеканале «Пятница!» показали свадьбу ведущей вечеринок в Сургуте (ХМАО) Ники Саттаровой. Тусовщица устроила торжество в «вызывающем» стиле почти за миллион рублей ради съемок в шоу «4 свадьбы».
«Стиль свадьбы — вызывающий. Что-то такое рокерское, готическое, развязное. Наш бюджет 800 тысяч рублей. У нас будет фуршет, а фишка — бармен. Желательно, чтоб он был с голым торсом», — пояснила невеста в эфире. Некоторые из участниц шоу поддержали задумку сургутянки, а другие высказались за устоявшиеся традиции. «Все-таки свадьба, надо как-то поцевильней», — считает Кристина из Челябинска.
Свадьбу в красно-белых цветах сыграли в городском банкетном зале. Жениха одели в алый костюм, а невеста за время торжества сменила два платья. Гостей развлекали «скачками», а фишкой программы стало мужское дефиле.
До победы в шоу сургутянке не хватило всего пары баллов. Оказалось, Саттарова якобы из жалости отдала десять баллов конкурентке, которая в итоге и выиграла.
Ранее URA.RU рассказывало о другой жительнице Сургута, которая также засветилась в проекте «4 свадьбы». Героиней стала дизайнер Анастасия Кузьмина, для торжества в патриотичном стиле она сшила платье в цветах флага России. После выхода выпуска в эфир невеста призналась, что накануне торжества ей пришлось искать подставного мужа из-за ссоры с женихом.
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