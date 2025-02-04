04 февраля 2025

Замгенпрокурора РФ Зайцев взялся за жалобы жителей ХМАО на работу общественного транспорта

Прокуратура ХМАО привлекла к ответственности перевозчиков после жалоб жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура наказала перевозчиков в ХМАО после жалоб жителей
Прокуратура наказала перевозчиков в ХМАО после жалоб жителей Фото:

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев взял под личный контроль жалобы югорчан на работу общественного транспорта в морозы. Надзорное ведомство региона привлекло перевозчиков в нескольких городах ХМАО к административной ответственности.

«В ноябре прошлого года в средствах массовой информации вышли публикации, в которых сообщалось о недовольстве жителей г. Сургута и Ханты-Мансийска работой общественного транспорта. В числе прочего граждане отмечали длительное ожидание маршрутных автобусов в морозные дни. Ситуацию взял на личный контроль заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Прокуратура выявила нарушения расписаний и требований транспортной безопасности у четырех перевозчиков из Сургута и у одного из Ханты-Мансийска. Руководителям и заказчикам из окружной столицы внесены представления, два юрлица привлечены к административной ответственности. Также надзорное ведомство поручило изменить маршруты и время движения транспорта в Сургуте в соответствии с пожеланиями горожан. По всему региону прокуроры внесли 40 представлений и привлекли к административной ответственность восемь ответственных лиц.

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Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев взял под личный контроль жалобы югорчан на работу общественного транспорта в морозы. Надзорное ведомство региона привлекло перевозчиков в нескольких городах ХМАО к административной ответственности. «В ноябре прошлого года в средствах массовой информации вышли публикации, в которых сообщалось о недовольстве жителей г. Сургута и Ханты-Мансийска работой общественного транспорта. В числе прочего граждане отмечали длительное ожидание маршрутных автобусов в морозные дни. Ситуацию взял на личный контроль заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО. Прокуратура выявила нарушения расписаний и требований транспортной безопасности у четырех перевозчиков из Сургута и у одного из Ханты-Мансийска. Руководителям и заказчикам из окружной столицы внесены представления, два юрлица привлечены к административной ответственности. Также надзорное ведомство поручило изменить маршруты и время движения транспорта в Сургуте в соответствии с пожеланиями горожан. По всему региону прокуроры внесли 40 представлений и привлекли к административной ответственность восемь ответственных лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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