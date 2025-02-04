Замгенпрокурора РФ Зайцев взялся за жалобы жителей ХМАО на работу общественного транспорта

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев взял под личный контроль жалобы югорчан на работу общественного транспорта в морозы. Надзорное ведомство региона привлекло перевозчиков в нескольких городах ХМАО к административной ответственности.
«В ноябре прошлого года в средствах массовой информации вышли публикации, в которых сообщалось о недовольстве жителей г. Сургута и Ханты-Мансийска работой общественного транспорта. В числе прочего граждане отмечали длительное ожидание маршрутных автобусов в морозные дни. Ситуацию взял на личный контроль заместитель Генпрокурора России Сергей Зайцев», — сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
Прокуратура выявила нарушения расписаний и требований транспортной безопасности у четырех перевозчиков из Сургута и у одного из Ханты-Мансийска. Руководителям и заказчикам из окружной столицы внесены представления, два юрлица привлечены к административной ответственности. Также надзорное ведомство поручило изменить маршруты и время движения транспорта в Сургуте в соответствии с пожеланиями горожан. По всему региону прокуроры внесли 40 представлений и привлекли к административной ответственность восемь ответственных лиц.
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