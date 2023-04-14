Знакомые раскрыли особенность характера предполагаемого соучастника убийства Татарского

Знакомые рассказали, что соучастник теракта в Санкт-Петербурге имел неуравновешенный характер

14 апреля 2023 в 09:25 Размер текста - 17 +

Предполагаемый сообщник Дарьи Треповой в совершении теракта в Санкт-Петербурге, гражданин Украины Юрий Денисов имел неуравновешенный характер, не имел друзей и регулярно вступал в различные конфликты и драки. Об этом рассказала знакомая семьи бывшей жены Денисова. «Юрий Денисов известен неуравновешенным характером», — передает слова знакомой РИА Новости. Она добавила, что предполагаемый соучастник теракта имел привычку регулярно вступать в конфликтные ситуации и драки. Денисов не имел друзей и в общении с людьми оставлял неприятные впечатления, заключила знакомая семьи. Владлен Татарский был убит в Санкт-Петербурге 2 апреля. В кафе, где проходил его творческий вечер, произошел взрыв, в результате которого пострадали 42 человека. По подозрению в теракте была задержана Дарья Трепова. Также сообщается, что Юрий Денисов перед совершением теракта посещал могилу своего отца во Владимире, передает Life. Сам подозреваемый был сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), сообщают «Невские новости».