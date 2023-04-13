Что известно о террористе, причастном к убийству военкора Татарского

Сообщник Дарьи Треповой Юрий Денисов приехал в Москву из Киева
новость из сюжетаПри взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский
Гипсовый бюст со взрывным устройством, с помощью которого был совершен теракт в Санкт-Петербурге, Дарье Треповой передал украинский диверсант Юрий Денисов. URA.RU собрал всю информацию, которая на данный момент известна о сообщнике обвиняемой в преступлении Дарьи Треповой.
- Юрий Денисов передал бюст Дарье Треповой через службу доставки. Денисов является уроженцем города Торез Донецкой Народной Республики, но последние годы проживал в Мариуполе. В 2014 году активно участвовал в Евромайдане на Украине. ФСБ сообщает, что сообщник Треповой прибыл в Москву из Киева через Латвию. В столице России занимался сбором информации о предполагаемых местах нахождения военного корреспондента Владлена Татарского.
- Денисов в Москве с помощью сайта объявлений приобрел легковой автомобиль ВАЗ-2112. Предыдущий хозяин транспортного средства сообщил, что не заметил ничего подозрительного в покупателе, так как собеседник общался на чистом русском языке без акцента, но при этом имел украинские водительские права.
- В России у Юрия Денисова проживает тетя. По ее словам, она не была в курсе планов Денисова и была сильно удивлена информации о его причастности к теракту.
- Юрий Денисов находится в браке, у него есть ребенок. По сообщениям СМИ, супруга сообщника Треповой может находиться в данный момент в заложниках у Службы безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что именно руководство СБУ является подлинным организатором теракта.
- Вскоре после теракта в Санкт-Петербурге Юрий Денисов вылетел в Турцию. Путь проходил транзитом через Армению. Инициирована процедура объявления Денисова в международный розыск.
Владлен Татарский был убит в Санкт-Петербурге 2 апреля во время подрыва кафе, где он проводил творческий вечер. Подозреваемой в теракте оказалась Дарья Трепова, которая принесла на мероприятие статуэтку с вмонтированным взрывным устройством и вручила ее военкору.
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