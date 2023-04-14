Полпредство вынесло вердикт скандальному голосованию во власти Екатеринбурга

Полпредство в УрФО удовлетворено итогами голосования по изменениям Устава Екатеринбурга

14 апреля 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Для команды Владимира Якушева главным был факт принятия поправок в Устав Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU В аппарате полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева удовлетворены итогами голосования по изменениям в Устав Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате. Он напомнил, что полпредство поддержало инициативы мэра Алексея Орлова по введению новых правил формирования гордумы, и именно полпредство было площадкой, на которой федеральное руководство «Единой России» собрало спорившие группы депутатов для достижения консенсуса. Источник рассказал, что принятие поправок означает выполнение всеми участниками встречи своих договоренностей. Дальнейшее развитие событий — решение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о том, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов не будет формировать список кандидатов-одномандатников, находится за пределами интересов полпредства. «Для нас важно установление правил, соответствующих федеральному законодательству, — пояснил источник. — Персональные договоренности, списки, определение кураторов — это зона ответственности губернатора и мэра, в которую полпредство никогда не вторгалось. Мы не видим оснований изменять этот принцип». Голосование за реформу Устава Екатеринбурга состоялось в гордуме 11 апреля. Изменения касались увеличения количества одномандатных округов в думе с 18 до 25 и сокращения «списочных» мест с 18 до 10. Самому голосованию предшествовали долгие и непростые переговоры, в ходе которых Орлов пытался убедить нужное количество депутатов —24 человека — поддержать реформу. В итоге изменения приняли: 27 голосов «за». Несмотря на позитивный исход, Орлов потерпел аппаратное поражение. По данным URA.RU, за несколько дней до голосования, 6 апреля, на закрытой встрече у Куйвашева губернатор раскритиковал мэра за подготовку к выборам и отозвал у него полномочия по составлению списка кандидатов в округах. Эта задача поручена политтехнологу Ринату Хазееву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В аппарате полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева удовлетворены итогами голосования по изменениям в Устав Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник в аппарате. Он напомнил, что полпредство поддержало инициативы мэра Алексея Орлова по введению новых правил формирования гордумы, и именно полпредство было площадкой, на которой федеральное руководство «Единой России» собрало спорившие группы депутатов для достижения консенсуса. Источник рассказал, что принятие поправок означает выполнение всеми участниками встречи своих договоренностей. Дальнейшее развитие событий — решение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о том, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов не будет формировать список кандидатов-одномандатников, находится за пределами интересов полпредства. «Для нас важно установление правил, соответствующих федеральному законодательству, — пояснил источник. — Персональные договоренности, списки, определение кураторов — это зона ответственности губернатора и мэра, в которую полпредство никогда не вторгалось. Мы не видим оснований изменять этот принцип». Голосование за реформу Устава Екатеринбурга состоялось в гордуме 11 апреля. Изменения касались увеличения количества одномандатных округов в думе с 18 до 25 и сокращения «списочных» мест с 18 до 10. Самому голосованию предшествовали долгие и непростые переговоры, в ходе которых Орлов пытался убедить нужное количество депутатов —24 человека — поддержать реформу. В итоге изменения приняли: 27 голосов «за». Несмотря на позитивный исход, Орлов потерпел аппаратное поражение. По данным URA.RU, за несколько дней до голосования, 6 апреля, на закрытой встрече у Куйвашева губернатор раскритиковал мэра за подготовку к выборам и отозвал у него полномочия по составлению списка кандидатов в округах. Эта задача поручена политтехнологу Ринату Хазееву.