В структуре челябинского олигарха Зюзина сменился руководитель

В компании «УК Мечел-Транс» (Москва), входящей в холдинг «Мечел» бизнесмена Игоря Зюзина из Челябинска, сменился гендиректор. Как сообщили в пресс-службе холдинга, новым руководителем стал Александр Бейнарович.
«ПАО „Мечел“ объявляет о назначении Александра Бейнаровича генеральным директором ООО „УК Мечел-Транс“. В этой должности Бейнарович сменил Александра Бобрышева, который покинул компанию», — отметили в компании.
Компания «УК Мечел-Транс» занимается управлением финансово-промышленными группами. В сфере ответственности лежат неспециализированная оптовая торговля, вложения в ценные бумаги. Всего зарегистрировано 13 видов деятельности.
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