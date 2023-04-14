В структуре челябинского олигарха Зюзина сменился руководитель

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В компании холдинга ПАО «Мечел» сменился руководитель Фото:

В компании «УК Мечел-Транс» (Москва), входящей в холдинг «Мечел» бизнесмена Игоря Зюзина из Челябинска, сменился гендиректор. Как сообщили в пресс-службе холдинга, новым руководителем стал Александр Бейнарович.

«ПАО „Мечел“ объявляет о назначении Александра Бейнаровича генеральным директором ООО „УК Мечел-Транс“. В этой должности Бейнарович сменил Александра Бобрышева, который покинул компанию», — отметили в компании.

Компания «УК Мечел-Транс» занимается управлением финансово-промышленными группами. В сфере ответственности лежат неспециализированная оптовая торговля, вложения в ценные бумаги. Всего зарегистрировано 13 видов деятельности.

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В компании «УК Мечел-Транс» (Москва), входящей в холдинг «Мечел» бизнесмена Игоря Зюзина из Челябинска, сменился гендиректор. Как сообщили в пресс-службе холдинга, новым руководителем стал Александр Бейнарович. «ПАО „Мечел“ объявляет о назначении Александра Бейнаровича генеральным директором ООО „УК Мечел-Транс“. В этой должности Бейнарович сменил Александра Бобрышева, который покинул компанию», — отметили в компании. Компания «УК Мечел-Транс» занимается управлением финансово-промышленными группами. В сфере ответственности лежат неспециализированная оптовая торговля, вложения в ценные бумаги. Всего зарегистрировано 13 видов деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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