В структуре челябинского олигарха Зюзина сменился руководитель

В компании холдинга ПАО «Мечел» сменился руководитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В компании «УК Мечел-Транс» (Москва), входящей в холдинг «Мечел» бизнесмена Игоря Зюзина из Челябинска, сменился гендиректор. Как сообщили в пресс-службе холдинга, новым руководителем стал Александр Бейнарович.

«ПАО „Мечел“ объявляет о назначении Александра Бейнаровича генеральным директором ООО „УК Мечел-Транс“. В этой должности Бейнарович сменил Александра Бобрышева, который покинул компанию», — отметили в компании.

Компания «УК Мечел-Транс» занимается управлением финансово-промышленными группами. В сфере ответственности лежат неспециализированная оптовая торговля, вложения в ценные бумаги. Всего зарегистрировано 13 видов деятельности.