Поляки предрекли Дуде незавидную участь из-за Украины

Пользователи Twitter раскритиковали президента Польши Дуду за помощь Киеву

16 апреля 2023 в 07:26 Размер текста - 17 +

Пользователи Twitter усомнились в адекватности президента Анджея Дуды Фото: Официальный сайт президента Украины Читатели Twitter из Польши предсказали польскому президенту Анджею Дуде скорую отставку из-за его проукраинской политики. Так они отреагировали на пост Дуды о его визите в Австрию, в ходе которого он заявил о необходимости поддерживать Украину. «Это уже твои последние судороги в Европе. Ты, президент автократического государства на грани диктатуры, будешь персоной нон-грата в демократических странах», — предрек пользователь Twitter с никнеймом Cacek. Он считает, что от такой политики пострадают и простые поляки. Поляки возмущены тем, что польский президент обсуждает только украинские проблемы и не обращает внимание на саму Польшу. «Вы про Польшу хоть говорили или только об Украине?» — написал пользователь Raf. «Пан Дуда, вы дискредитируете пост, который занимаете. Или мы чего-то не знаем, и вы на самом деле президент Украины?» — поинтересовался Pawe?. Многие пользователи назвали этот визит непродуктивным. «Переливание из пустого в порожнее», — резюмировал Basia. Пользователь Krzysiek N усомнился в адекватности польского президента: «Анджей, твои решения должны быть недействительными». Польша имеет ряд территориальных интересов на Украине. Член Научного совета Российского военного-исторического общества, доктор исторических наук Олег Назаров считает, что Польша будет претендовать на всю правобережную Украину. По его мнению, в эти территории может войти даже Киев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели Twitter из Польши предсказали польскому президенту Анджею Дуде скорую отставку из-за его проукраинской политики. Так они отреагировали на пост Дуды о его визите в Австрию, в ходе которого он заявил о необходимости поддерживать Украину. «Это уже твои последние судороги в Европе. Ты, президент автократического государства на грани диктатуры, будешь персоной нон-грата в демократических странах», — предрек пользователь Twitter с никнеймом Cacek. Он считает, что от такой политики пострадают и простые поляки. Поляки возмущены тем, что польский президент обсуждает только украинские проблемы и не обращает внимание на саму Польшу. «Вы про Польшу хоть говорили или только об Украине?» — написал пользователь Raf. «Пан Дуда, вы дискредитируете пост, который занимаете. Или мы чего-то не знаем, и вы на самом деле президент Украины?» — поинтересовался Pawe?. Многие пользователи назвали этот визит непродуктивным. «Переливание из пустого в порожнее», — резюмировал Basia. Пользователь Krzysiek N усомнился в адекватности польского президента: «Анджей, твои решения должны быть недействительными». Польша имеет ряд территориальных интересов на Украине. Член Научного совета Российского военного-исторического общества, доктор исторических наук Олег Назаров считает, что Польша будет претендовать на всю правобережную Украину. По его мнению, в эти территории может войти даже Киев.