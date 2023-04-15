Поляки предрекли Дуде незавидную участь из-за Украины

Читатели Twitter из Польши предсказали польскому президенту Анджею Дуде скорую отставку из-за его проукраинской политики. Так они отреагировали на пост Дуды о его визите в Австрию, в ходе которого он заявил о необходимости поддерживать Украину.
«Это уже твои последние судороги в Европе. Ты, президент автократического государства на грани диктатуры, будешь персоной нон-грата в демократических странах», — предрек пользователь Twitter с никнеймом Cacek. Он считает, что от такой политики пострадают и простые поляки.
Поляки возмущены тем, что польский президент обсуждает только украинские проблемы и не обращает внимание на саму Польшу. «Вы про Польшу хоть говорили или только об Украине?» — написал пользователь Raf. «Пан Дуда, вы дискредитируете пост, который занимаете. Или мы чего-то не знаем, и вы на самом деле президент Украины?» — поинтересовался Pawe?.
Многие пользователи назвали этот визит непродуктивным. «Переливание из пустого в порожнее», — резюмировал Basia. Пользователь Krzysiek N усомнился в адекватности польского президента: «Анджей, твои решения должны быть недействительными».
Польша имеет ряд территориальных интересов на Украине. Член Научного совета Российского военного-исторического общества, доктор исторических наук Олег Назаров считает, что Польша будет претендовать на всю правобережную Украину. По его мнению, в эти территории может войти даже Киев.
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