Лучший шеф-повар Екатеринбурга взрастит себе адекватных конкурентов

Лучший шеф-повар Екатеринбурга Мирошников запускает стажировку в ресторане Kitchen

17 апреля 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Стажировку новоиспеченные повара пройдут в ресторане Kitchen Мирошникова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жители Екатеринбурга, которые умеют и любят готовить, могут пройти бесплатную стажировку у лучшего шеф-повара (по версии премии WhereToEat) Сергея Мирошникова этим летом. Анонс спецкурса появился в социальных сетях шефа. «От вас понадобиться ваше физическое присутствие в течение двух недель и, конечно же, адекватность. Все, как и прежде, — бесплатно, работа с сет-меню, подготовка, обучение. Для летних кандидатов предусмотрен интересный бонус», — сообщил Мирошников. Помимо работы на кухне, учеников ждет участие в сторонних проектах шеф-повара. Стажировка будет проходить в ресторане Kitchen с июня до августа: с 1 по 15 число или с 15 по 30 число. В 2022 году Мирошникова был признан лучшим шеф-поваром Екатеринбурга, а в этом году панорамный ресторан шефа Kitchen вошел в шорт-лист WHERETOEAT RUSSIA в категории «Лучший ресторан России». Помимо этого, Мирошников возглавляет фестиваль «Аутентичной уральской кухни», который пропагандирует готовку из локальных продуктов, поданных в необычном формате и виде.

Жители Екатеринбурга, которые умеют и любят готовить, могут пройти бесплатную стажировку у лучшего шеф-повара (по версии премии WhereToEat) Сергея Мирошникова этим летом. Анонс спецкурса появился в социальных сетях шефа. «От вас понадобиться ваше физическое присутствие в течение двух недель и, конечно же, адекватность. Все, как и прежде, — бесплатно, работа с сет-меню, подготовка, обучение. Для летних кандидатов предусмотрен интересный бонус», — сообщил Мирошников. Помимо работы на кухне, учеников ждет участие в сторонних проектах шеф-повара. Стажировка будет проходить в ресторане Kitchen с июня до августа: с 1 по 15 число или с 15 по 30 число. В 2022 году Мирошникова был признан лучшим шеф-поваром Екатеринбурга, а в этом году панорамный ресторан шефа Kitchen вошел в шорт-лист WHERETOEAT RUSSIA в категории «Лучший ресторан России». Помимо этого, Мирошников возглавляет фестиваль «Аутентичной уральской кухни», который пропагандирует готовку из локальных продуктов, поданных в необычном формате и виде.