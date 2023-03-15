Екатеринбургские рестораны вошли в список лучших по России

Три ресторана Екатеринбурга вошли в список лучших по России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Три ресторана из Екатеринбурга вошли в список WHERETOEAT RUSSIA 2023 на «Лучший ресторан России». Информация об этом появилась в шорт-листе официального сайта премии.

Лучшими заведениями стали:

Kitchen панорамный ресторан с собственным вяленым мясом и популярным roftop в Екатеринбурге

Momo гастро-бар с акцентом на свежую рыбу, вок и десерты.

«Горожане» гастро-бистро с акцентом на сбалансированную пропорцию трендовых блюд

Примечательно, что Kitchen входил в топ-10 лучших ресторанов Урала по версии WHERETOEAT 2020, 2021, 2022. Также в 2022 году гастро-бистро «Горожане» получил подобную премию.

Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Гринвич» на фудмаркете Estory в техническом режиме открылась гастроточка «В рот мне доги». Заведение предлагает екатеринбуржцам хот-доги и корн-доги, которые готовятся по рецептам из разных стран. В разработке меню участвовали финалист «Битвы шефов» Иван Савелков, лучший повар УрФО Николай Чукалкин и Илья Величутин из ресторана «Гастроли».