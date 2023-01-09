Екатеринбуржцев накормят кексами с грибами и фруктовым льдом. Фото

В Екатеринбурге стартовал третий фестиваль Аутентичной уральской кухни

10 января 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Перед шеф-поварами стояла задача — приготовить десерты с использованием овощей или грибов Фото: Размик Закарян © URA.RU Строганина на фруктовом льду, кекс с карамелью и белыми грибами, куриные сердечки с соусом из квашеных томатов — все это екатеринбуржцы смогут попробовать в рамках третьего фестиваля Аутентичной уральской кухни (АУК). Он пройдет в ресторанах столицы Урала с 11 по 29 января. На презентации необычных блюд в ресторане SCUBA побывал корреспондент URA.RU. «Все вопросы сводятся к тому месту, где мы находимся. Неважно, чем мы занимаемся: мы можем работать в азиатских ресторанах, можем готовить итальянскую кухню, но любить Урал возможно везде, главное, желание показать продукты и рассказывать о том, кто мы есть такие. АУК — он создан именно для этого», — рассказал создатель фестиваля Аутентичной уральской кухни шеф-повар Сергей Мирошников. Он вместе с четырьмя поварами из разных ресторанов Екатеринбурга презентовал блюда, которые можно будет попробовать в заведениях города. Традиционно в рамках фестиваля представители гастроиндустрии презентуют сеты за 1100 рублей, которые состоят из горячей или холодной закуски, горячего блюда и десерта. Все позиции готовятся из локальных продуктов, но подаются в необычном формате и виде. «Сегодня вы увидите очень много разных взглядов на еду Урала. Не стоит путать с традиционными блюдами — это наши взгляды, сочетания, вкусовая память, которая вы сможете оценить», — пояснил Мирошников. Так, горожанам предлагают попробовать закуску из камского судака с брусникой, строганину из оленя на фруктовом льду с клюквой и вялеными шишками, кашу с филе оленя и кедровым муссом, шашлык из копченых куриных сердечек с острым соусом из квашеных томатов, а также кекс с ряженкой и добавлением соуса из карамели и белых грибов. При приготовлении закуски шеф-повара должны ориентироваться на популярные бренды (например, тульский пряник), в горячем блюде должен использоваться элемент региона — деревянная тарелка, камни, песок и тому и подобное, а десерт должен быть создан из корнеплодов, овощей или грибов. В 2023 году фестиваль решено провести с 11 по 29 января, и эти даты были выбраны неслучайно. «Именно в этот период происходит значительный спад после новогодних праздников. Прошлый фестиваль вызвал живой интерес у гостей, и практически все участники отметили увеличение гостевого потока», — говорят организаторы. Фестиваль Аутентичной уральской кухни проводится в Екатеринбурге с 2021 года под руководством лучшего шеф-повара по версии ресторанной премии WhereToEat Сергея Мирошникова. Последний раз необычные блюда из местных продуктов шеф-повара представляли в бистро MOST летом 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Строганина на фруктовом льду, кекс с карамелью и белыми грибами, куриные сердечки с соусом из квашеных томатов — все это екатеринбуржцы смогут попробовать в рамках третьего фестиваля Аутентичной уральской кухни (АУК). Он пройдет в ресторанах столицы Урала с 11 по 29 января. На презентации необычных блюд в ресторане SCUBA побывал корреспондент URA.RU. «Все вопросы сводятся к тому месту, где мы находимся. Неважно, чем мы занимаемся: мы можем работать в азиатских ресторанах, можем готовить итальянскую кухню, но любить Урал возможно везде, главное, желание показать продукты и рассказывать о том, кто мы есть такие. АУК — он создан именно для этого», — рассказал создатель фестиваля Аутентичной уральской кухни шеф-повар Сергей Мирошников. Он вместе с четырьмя поварами из разных ресторанов Екатеринбурга презентовал блюда, которые можно будет попробовать в заведениях города. Традиционно в рамках фестиваля представители гастроиндустрии презентуют сеты за 1100 рублей, которые состоят из горячей или холодной закуски, горячего блюда и десерта. Все позиции готовятся из локальных продуктов, но подаются в необычном формате и виде. «Сегодня вы увидите очень много разных взглядов на еду Урала. Не стоит путать с традиционными блюдами — это наши взгляды, сочетания, вкусовая память, которая вы сможете оценить», — пояснил Мирошников. Так, горожанам предлагают попробовать закуску из камского судака с брусникой, строганину из оленя на фруктовом льду с клюквой и вялеными шишками, кашу с филе оленя и кедровым муссом, шашлык из копченых куриных сердечек с острым соусом из квашеных томатов, а также кекс с ряженкой и добавлением соуса из карамели и белых грибов. При приготовлении закуски шеф-повара должны ориентироваться на популярные бренды (например, тульский пряник), в горячем блюде должен использоваться элемент региона — деревянная тарелка, камни, песок и тому и подобное, а десерт должен быть создан из корнеплодов, овощей или грибов. В 2023 году фестиваль решено провести с 11 по 29 января, и эти даты были выбраны неслучайно. «Именно в этот период происходит значительный спад после новогодних праздников. Прошлый фестиваль вызвал живой интерес у гостей, и практически все участники отметили увеличение гостевого потока», — говорят организаторы. Фестиваль Аутентичной уральской кухни проводится в Екатеринбурге с 2021 года под руководством лучшего шеф-повара по версии ресторанной премии WhereToEat Сергея Мирошникова. Последний раз необычные блюда из местных продуктов шеф-повара представляли в бистро MOST летом 2022 года.