16 апреля 2023
15 апреля 2023

В Челябинске легковушка сбила на тротуаре пенсионерку

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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, пенсионерка, старуха, пожилой человек
Легковушка выехала на тротуар по улице Худякова и сбила пенсионерку Фото:

В Челябинске 16 апреля водитель отечественной легковушки не справился с управлением и сбил пенсионерку, выехав на тротуар. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

«В Челябинске на улице Худякова напротив дома 11 16 апреля произошло ДТП. Предварительно 23-летний водитель „Лады Ларгус“ выехал на перекресток на красный, не справился с управлением и заехал на тротуар. Продолжив движение, повредил стойку пешеходного светофора и наехал на женщину 1937 года рождения», — уточнили в пресс-службе.

Женщина получила телесные повреждения. Скорая помощь госпитализировала пенсионерку с места происшествия. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

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В Челябинске 16 апреля водитель отечественной легковушки не справился с управлением и сбил пенсионерку, выехав на тротуар. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу. «В Челябинске на улице Худякова напротив дома 11 16 апреля произошло ДТП. Предварительно 23-летний водитель „Лады Ларгус“ выехал на перекресток на красный, не справился с управлением и заехал на тротуар. Продолжив движение, повредил стойку пешеходного светофора и наехал на женщину 1937 года рождения», — уточнили в пресс-службе. Женщина получила телесные повреждения. Скорая помощь госпитализировала пенсионерку с места происшествия. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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