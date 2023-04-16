В Челябинске легковушка сбила на тротуаре пенсионерку

В Челябинске 16 апреля водитель отечественной легковушки не справился с управлением и сбил пенсионерку, выехав на тротуар. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.
«В Челябинске на улице Худякова напротив дома 11 16 апреля произошло ДТП. Предварительно 23-летний водитель „Лады Ларгус“ выехал на перекресток на красный, не справился с управлением и заехал на тротуар. Продолжив движение, повредил стойку пешеходного светофора и наехал на женщину 1937 года рождения», — уточнили в пресс-службе.
Женщина получила телесные повреждения. Скорая помощь госпитализировала пенсионерку с места происшествия. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.
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