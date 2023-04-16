16 апреля 2023
15 апреля 2023

Челябинская «Почта России» примет на работу частных доставщиков пенсии. Видео

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Пресс-конференция по доставке пенсий Почтой России. Челябинск, образцов владимир
Десять частных доставщиков уже решили работать в «Почте России», уточнил Образцов Фото:

В Челябинской области «Почта России» с 1 мая, после принятия новых условий доставки пенсии, готова принять на службу почтальонов из альтернативных частных организаций. Об этом 17 апреля на пресс-конференции сообщил директор УФПС региона Владимир Образцов, передает корреспондент URA.RU.

«Мы можем принять альтернативных доставщиков на работу, по их желанию. Уже десять человек изъявили желание, и мы будем оформлять их на работу после 1 мая. В апреле они должны выполнить свои функциональные обязанности по доставке пенсии», — заявил Образцов.

Региональный директор отметил, что доставщиков хватает и пенсионеры, которые перейдут в обслуживание с альтернативных компаний не вызовут острую необходимость в расширении штата. Обязанности по доставке почты распределятся дополнительной нагрузкой на действующих почтальонов, а в части районов все же потребуются новые кадры.

Образцов рассказал, что 65% получателей обслуживаются в банках, а 35% занимают организации по доставке пенсии. «Почта России» уже отвечает за 86% от числа компаний, остальные 14% занимали компании «Блэк», «Грейт» и «Милосердие». С 1 мая на УФПС перейдет вся доля обслуживания вне банков.

В Челябинской области также назвали среднюю зарплату почтальона. Помимо оклада, сотрудник может иметь существенный приработок за счет продажи товаров.

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В Челябинской области «Почта России» с 1 мая, после принятия новых условий доставки пенсии, готова принять на службу почтальонов из альтернативных частных организаций. Об этом 17 апреля на пресс-конференции сообщил директор УФПС региона Владимир Образцов, передает корреспондент URA.RU. «Мы можем принять альтернативных доставщиков на работу, по их желанию. Уже десять человек изъявили желание, и мы будем оформлять их на работу после 1 мая. В апреле они должны выполнить свои функциональные обязанности по доставке пенсии», — заявил Образцов. Региональный директор отметил, что доставщиков хватает и пенсионеры, которые перейдут в обслуживание с альтернативных компаний не вызовут острую необходимость в расширении штата. Обязанности по доставке почты распределятся дополнительной нагрузкой на действующих почтальонов, а в части районов все же потребуются новые кадры. Образцов рассказал, что 65% получателей обслуживаются в банках, а 35% занимают организации по доставке пенсии. «Почта России» уже отвечает за 86% от числа компаний, остальные 14% занимали компании «Блэк», «Грейт» и «Милосердие». С 1 мая на УФПС перейдет вся доля обслуживания вне банков. В Челябинской области также назвали среднюю зарплату почтальона. Помимо оклада, сотрудник может иметь существенный приработок за счет продажи товаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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